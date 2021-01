Spark alle ingeniørene – politikerne vet best

Meninger

Det å være politiker handler i korte trekk om å gjøre prioriteringer, og ofte er det stor kontrast mellom hva administrasjonen foreslår og hva politikerne vedtar, og dette går som oftest greit. Samtidig er det en grunn til at vi har et byråkrati, og i motsetning til hos politikere så stilles det faktisk krav for å få jobbe innen både kommune- og fylkesadministrasjonen og hele veien opp til departementene. Dette gjør igjen at byråkratene ofte har ganske gode grunner for å komme med sine forslag. Når det gjelder Statens vegvesen så har ikke ingeniørene der som mål å bli populære på Facebook, men bygge gode og trygge veier – noe jeg vil si de er ganske flinke på. Det kan derfor være lurt for politikere å nettopp lytte til byråkratene, om man ikke ønsker å gjøre dette så kan man godt la være å stemple deres arbeid som idiotisk og hjelpeløst.

En skulle nesten tro at når det står om valg av med bro eller tunnel burde det gjøres at de som har mest kompetanse på fagfeltet. Man skulle tro at det er samferdselsdepartementet og Statens Vegvesen som sitter på denne kompetansen i Norge? Men nei, ifølge Frank Sve, så er det Sve selv som er Norges suverene ener når det gjelder konstruksjon av veiprosjekter – og han sier at Romsdalsaksen er mye mye mye bedre enn Møreaksen.

Om kompetansen til statens vegvesen, bruker han ord som idiotisk og hjelpeløst. Ja det kan til tider virker som om eks-ordføreren fra Stranda burde ta over all komplisert veibygging i dette landet. Han har trossalt lært såpass mye om geologi og konstruksjon gjennom et langt liv i politikken, iallfall mer enn en stakkars ingeniør.

Dette leserinnlegget handler selvsagt om Møreaksen, en sak som mange har meninger om. Noen synes bro er bedre enn tunnel, noen liker ikke tunnel, noen liker ikke Sunnmøringer, noen liker ikke Romsdalinger og vil helst ha ferger til evig tid. Mitt standpunkt i saken om Møreaksen er enkelt – når det gjelder veibygging er min eneste kompetanse det jeg en gang bygde i sandkassa som barn. Derfor tenker jeg at ingeniørene skal få bestemme hvordan veien skal være utformet.

Og når det gjelder Frp sine lovord om å trenere Møreaksen er ikke dette annet et barnslig forsøk på populisme. Har man tapt en politisk kamp er det normalt å ta dette tapet med rak rygg, og ikke forsøke å ødelegge kun for å skaffe seg stortingsplass ved å snu kappen etter vinden. Men det er vel også en grunn til at Frp er det eneste partiet som har kjempet for både Møreaksen, Sekkfast, Romsdalsaksen og ferger. Hva blir det neste?

Falk Øveraas, fylkestingsrepresentant Møre og Romsdal Høyre

--------------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts nye meningsportal