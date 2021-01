Både bekymring og optimisme nå

Meninger

Januar byr ofte på både optimisme og bekymring. Starten av et nytt år vil for mange være en spennende tid, med mange tanker om det som vi kan glede oss til, men kanskje også for det ukjente eller det vi frykter skal skje.

Januar 2021 er i hvert fall preget av bekymring. Men også en forsiktig optimisme. Sjøl om en ny bølge i pandemien rammer nå mange land veldig hardt.

Storbritannia registrerte onsdag 1.564 nye koronarelaterte dødsfall, det høgeste tallet på ett døgn hittil i pandemien. I Tyskland er smittetallene så høge at den strenge nedstengningen trolig blir forlenget ut ti mars. Utviklinga er også dramatisk i våre naboland. Sverige passerte i går 10.000 koronadødsfall. Danmark forlenger sin nedstenging.

Over hele verden er kampen mot koronaviruset på sitt mest intense i midten av januar 2021. Kina måtte nylig igjen stenge ned områder med millioner av innbyggere, etter ny smitteoppblomstring. Samtidig har WHO ankommet landet for å forske på hvordan viruset oppsto.

Folkehelseinstituttet advarer mot at Norge de nærmeste ukene kan få en ny smitteoppblomstring. I sin siste risikorapport, som ble offentliggjort onsdag, påpeker FHI at det er høg risiko for at virusvariantene fra Storbritannia og Sør-Afrika skal begynne å spre seg i Norge. FHI advarer også mot økning av importsmitte skal ramme Norge hardere framover.

Men vi mener det er grunn til forsiktig optimisme. Vi ser at smitteverntiltak hjelper. Flere steder med større smitteutbrudd ser ut til å få kontroll takket være god smittesporing, karantene og isolasjon. Tiltakene vi opplever som en byrde har god virkning. Det er en fin trøst og gir håp om bedre tider.

Størst grunn til optimisme gir den pågående vaksineringen. Torsdag gikk startskuddet for massevaksineringen i Oslo. I dag skal den første Modena-vaksinen settes i Norge. Forhåpentligvis betyr dette en fortgang i vaksineringen over hele landet.