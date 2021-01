Derfor er dette et viktig tilbud nå

Meninger

Da korona stengte ned Norge i mars i fjor ble mange viktige aktiviteter og fritidstilbud borte. Frykten for at det skulle ramme folkehelsa var reell. Men utover våren og resten av året 2020 fikk vi inntrykk av at det norske folk mer enn noen gang kom seg opp av sofaen og ut på tur.

Flere tall bekreftet etter hvert også det inntrykket. Turarrangører og reiselivsdestinasjoner meldte om rekordoppslutning og voldsom økning i besøkstallene. For eksempel hadde et populært turmål som Rampestreken på Nesaksla ved Åndalsnes en vekst i besøket på hele 357 prosent!

Sportsbutikkene fortalte om stor interesse for friluftsutstyr. Folk ville sove i hengekøye, i telt, gå på tur og oppleve den norske naturen som aldri før. Vår lokale tursuksess, Stikk Ut, hadde tidenes rekordoppslutning. Med over 32.000 deltakere var økningen på nesten 10.000 flere deltakere mer enn i 2019.

I går ble Stikk Ut kåret til årets regionbygger. Sjøl om noen friluftsorganisasjoner melder om stagnasjon eller nedgang i antall medlemmer, er alle enige om at turinteressen aldri har vært høgere enn nå.

Likevel viste Norsk koronamonitors undersøkelse i desember at 32 prosent mente de har fått dårligere fysisk form etter koronautbruddet.

Antall nordmenn som har fått dårligere fysisk form etter pandemien startet, har aldri vært høgere enn rett før jul. Flere har utvilsomt brukt naturen og hatt fine opplevelser i frisk luft i annerledesåret, men samtidig kan mye tyde på at det blir dårligere med regelmessig trening. Stengte aktiviteter og treningssentre er selvfølgelig en stor årsak til en slik utvikling.

Så lenge samfunnet har større eller mindre grad av nedstengning er det derfor viktig at vi har et bredest mulig tilbud for aktivitet som ikke rammes av smittevernreglene. Oppkjørte ski- og gåløyper et utmerket eksempel på lavterskeltilbud.

Vi er takknemlige for den innsatsen som legges ned, for at så mange skal kunne kommer seg ut på tur i praktfulle vinter-Romsdal!