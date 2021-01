Til slutt måtte også Twitter kaste Trump

Meninger

Gjennom hele sin presidentperiode kommuniserte Donald Trump via Twitter. Etter opptøyene i Washington sist uke har mikrobloggtjenesten stengt presidentens konto. Ikke et sekund for tidlig, mener eksperter og viser til at presidenten har brukt nettjenesten til å spre løgner og hisse til opptøyer.

Andre problematiserer teknologigantens noe krampaktige forsøk på å distansere seg fra en president på veg ut av kontorene. Det er grunn til å spørre om hvorfor dette ikke skjedd tidligere?

Donald Trumps bruk av Twitter har vært sterk kritikkverdig. Samtidig har dette vært en effektiv envegskommunikasjon for presidenten, spesielt rettet mot hans følgere.

Twitter var altfor lenge en passiv tilskuer til det som skjedde, og selskapet viste gjentatte ganger manglende handlekraft. Samtidig har de sjølsagt hatt store fordeler av at presidenten har valgt deres kanal for sine budskap. At de nå på oppløpssida velger å slette Trump sin konto hjelper lite på inntrykket. Avgjørelsen har, slik flere eksperter på ytringsfrihet påpeker, flere problematiske sider.

Presidentens kontroversielle bruk av sosiale medier vil bli omtalt i historiebøkene. En viktig del av historien vil være teknologigigantens manglende handlingskraft, og hvordan dette fikk utvikle seg. For noen år siden ville det vært utenkelig at slike grep ville bli innført mot en demokratisk valgt statsleder i et vestlig land.

På den ene siden står presidentens rett til å ytre seg. På den andre siden står selskapets mulighet til å stenge ute en bruker som bryter med deres retningslinjer. Dette illustrerer det problematiske med sosiale medier som arena for den offentlige samtalen.

Teknologiselskapene har forsvart seg med at de er innholdsformidlere. Dette skiller dem fra redaktørstyrte medier der en redaktør har ansvar. Ved å kaste ut Trump tar de nå et slags redaktøransvar, men det blir litt halvvegs.

Fortsatt mangler de gode modeller for hvordan de skal håndheve dette over sine millioner av brukere, de som bobler under de profilerte og kontroversielle meningsbærerne. Samtidig er de fortsatt lite transparente når det gjelder sine algoritmer, verktøyet som har skapt ekkokammer der konspirasjonsteorier har gode vilkår.