Kjære tenåringsforeldre

Jeg er selv mor ,til en 15 år gammel jente.

Jeg er ingen ekspert og skal ikke klandre noen, men da jeg leste denne artikkelen på RB nett tenkte jeg.

* La oss foreldre bli enda flinkere ,til å passe på våre håpefulle.

* Snakke og bli kjent med vennene til våre barn.

* La oss foreldre bli kjent med hverandre og skape en god kommunikasjon.

* Det er ingen skam å si ifra ,om noe ikke er som det bør være

* Det er lov å sette grenser ,selv om det er tid for å slippe litt opp iblant oppover tenårene dvs sette grenser,samtidig vise tillitt.

* Vi alle må støtte opp og være her for hverandre, både i gode og mindre gode dager til /for våre håpefulle.

Når sant skal sies. Husker selv når jeg var 15 år og synes jeg hadde "verdens strengeste foreldre ", samt ekstra irriterende at de hadde så god kontakt med foreldrene til de jeg var sammen med på fritiden. ...MEN Gud hvor glad jeg er nå ,for at jeg har hatt foreldre som brydde seg (dag/natt) i ettertid.

Godt Nytt År

Ingrid Kruse Fevåg

(Nestleder i FAU ved Bergmo U.skole/ medlem i KFU Molde Kommune og ikke minst mor)

