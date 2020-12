Meninger

2020 har vært et uvirkelig år. Året vil selvfølgelig stå igjen som helt spesielt i historiebøkene. Etter at koronaviruset startet å spre seg fra Wuhan i Kina på nyåret, har en hel verden blitt rammet av pandemien. Fortsatt er det vanskelig å ta inn over seg alt det som har skjedd i 2020.

12. mars 2020 ble Norge nedstengt i løpet av noen timer. Skoler og barnehager ble stengt, idrettshaller, kulturscener og stadioner tomme for aktivitet. Kjøpesentre var nesten uten besøkende, turistene forsvant og flytrafikken stoppet nesten helt opp. Gamle og unge ble isolert. I noen dystre dager og uker rådet frykten og uvissheten. I andre land var det enda verre.

I dag er vi fortsatt sterkt preget av en pandemi som ikke har sluppet taket. Mange steder, både i Norge og i resten av verden, meldes det om smittespredning verre enn i vår. Mutasjoner av viruset, som trolig spres raskere enn tidligere versjoner, rammer nå mange land. Arbeidsliv, skoler og institusjoner er fortsatt hardt rammet.

Likevel er vi forsiktig optimister ved inngangen til et nytt år. Ikke minst takket være at vitenskapen i løpet av rekordtid utviklet vaksiner som skal gi god beskyttelse. I disse dager sendes vaksinen ut over hele Norge. I vårt område kan vaksinering kanskje starte allerede første uka i det nye året. Men som vi skrev i går, det er fortsatt viktig å passe på smittevernet. For det er lang fram til at alle er vaksinerte.

Ved siden av det vitenskapelige gjennombruddet med vaksinen, er det også mye annet som kan gi grunnlag for optimisme etter det uvirkelige året. I 2020 lærte vi at samarbeid, mellom nasjoner, institusjoner og mennesker fungerer langt bedre enn alle dystre spådommer. Mange har strukket seg veldig langt for sine medmennesker dette året. Helsepersonell, lærere, butikkansatte og sjåfører. Ja, lista er lang over alle som har bidratt til å holde hjula i gang. Og en hel befolkning har sluttet opp om smittevern og et utall nye regler i hverdagen.

Nyttårsaften er det grunn til å applaudere alle som har gitt så mye ekstra i det uvirkelige året. Vi kan også klappe litt for hverandre i kveld. Romsdals Budstikke ønsker alle våre lesere et godt år i 2021!