Julen er en tid som rommer mye. Den rommer forventninger, glede, takknemlighet og varme. Dessverre rommer også julen savn og ensomhet for mange. Kirkens SOS vet at særlig høytider og ferier som forbindes med felleskap og sosiale opplevelser, kan bli vanskelige om vi savner noen å dele den med. Vår oppfordring er derfor å la julen romme omtanke og gode samtaler.

Ved landets største døgnåpne krisetjeneste på telefon og internett, merker vi at både pågangen og alvorligheten i samtalene har økt det siste året. Flere innringere og innskrivere forteller om ensomhet: unge mennesker som ikke kan delta på fritidsaktiviteter, eldre mennesker i risikogruppen som ikke våger å gå ut for å treffe folk i butikken eller parken, eller den som er permittert og mister fellesskapet på jobb. Uavhengig av alder og livssituasjon ellers, har de til felles at de opplever et savn av relasjon og tilhørighet. Ensomhet er nemlig ikke betinget av en gitt situasjon, men handler om en følelse som kan oppstå både når vi er alene og sammen med andre. Og selv om ensomhet er en allmennmenneskelig erfaring i kortere perioder, så er langvarig ensomhet nedbrytende for oss mennesker.

At mange nå er mer alene enn ellers er bakgrunnen for en nylig kampanje fra Helsedirektoratet, hvor vi oppfordres til å ta et initiativ overfor noen vi kjenner ved å ta kontakt, spørre og lytte. Som krisetjeneste vet Kirkens SOS at en god samtale kan gjøre en viktig forskjell for den som savner noen å dele tanker og følelser med. I en samtale kan vi komme nærmere hverandre som mennesker, på tross av fysisk avstand. Eva Dønnestad beskriver dette treffende i diktet OrdBro: « (…) Vi lever viss gjennom ordene vi gir hverandre også. OrdBroer over små avgrunner gjør det vanskeligere for menneskene å falle fra hverandre». En samtale kan skape en forbindelse, og være en påminnelse om hvor mye det har å si å bety noe for andre, og at andre betyr noe for deg.

Julen rommer omtanke og samhold. Derfor håper vi at du, kanskje spesielt denne julen, også har en tanke for hvem du kan vise litt ekstra oppmerksomhet. Kjenner du noen som hadde blitt glad om du tok kontakt? Ta en telefon og spør hvordan det går! Inviter med noen ut på en gåtur i romjulsdagene. For selv om vi må holde avstand nå, må vi ikke glemme å være varme og nære. Ditt initiativ kan gjøre en stor forskjell!

Trenger du noen å snakke med? Ring oss på 22 40 00 40. Vi er her. Alltid.

Hilde Lillestøl, leder Kirkens SOS Møre og Romsdal

