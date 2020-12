Gode vaksine-nyheter gir håp

Meninger

Tirsdag 8. desember 2020 kan bli stående igjen som en merkedag i europeisk historie. Britene døpte dagen for «V-dag», vaksinedagen. 90 år gamle Margaret Keenan ble den første brite som ble vaksinert mot covid-19.

Helsemyndighetene i Storbritannia er godt i gang med den store jobben med å massevaksinere sin befolkning mot covid-19. USAs påtroppende president Joe Biden har ambisjoner om å få vaksinert 100 millioner amerikanere i løpet av de 100 første dagene som president. En sjukepleier i New York var mandag denne uka den første som har fikk koronavaksinen i USA.

I går ble det kjent at allerede 21. desember vil EU ta stilling til Pfizers og Biontechs koronavaksine. Det betyr at Norge kan få vaksiner før årsskiftet. – Vi er godt i gang med planleggingen av dette i Norge, sier statsminister Erna Solberg (H) til NTB. Hun sier at alle kommuner skal ha klare planer for vaksinering 18. desember.

Det er veldig gode nyheter at vaksineringen nå kan komme i gang. For mange land står igjen i en alvorlig smittebølge som synes vanskelig å stoppe uten at landene stenger helt ned. Sjøl i Norge viser det seg vanskelig å snu kurven. I mange europeiske land er situasjonen akutt for et hardt presset helsevesen.

Hvor raskt vaksineringen kan skje er fortsatt uvisst, men verden står overfor sin største massevaksinering på kort tid. Det vil utfordre på mange plan. Å få til en god logistikk og riktig prioritering er krevende. Både innad i hvert land og mellom ulike land.

Det trengs i hvert fall at folk stoler på at vaksinen er trygg. Åpenhet om vaksinens eventuelle bivirkninger er viktig, for det er nok av konspiratoriske krefter som ønsker å spre falske nyheter. Denne ukas gode vaksinenyheter gir håp om at vi i 2021 skal snu kampen mot pandemien – og etterhvert håpe på en mer normal tilværelse. Men det vil ta tid før hverdagen er tilbake.