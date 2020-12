Investeringer i Hustadvika Kommune

Meninger

Kommunestyre representantene og innbyggeren i Hustadvika kommune må stille seg spørsmålet om vi bruker de store pengen riktig. I de to første driftsårene så invester vi til langt over pipa innenfor et svært begrenset geografisk område. Jeg frykter at de valg og beslutninger som er gjort blir den økonomiske banen for Hustadvika kommune. Det handler også om å få legitimitet til fremtidige innsparinger, hvorfor skal man spare andre steder i kommunen kommer alltid til å bli en legitim problematisering dessverre.

Det var dette jeg forsøke å kommentere i formannskapsmøtet den 26.11, hvor jeg etterlyste mere innvesteringer i gamle Eide. Jeg må si at svarene Ordfører ga i møtet fremstår som merkelig og på grensen til usant. I sammenslåingen mellom Eide og Fræna lå det en intensjonsavtale om at Familiens Hus skulle ligge på Eide. Utescena på Eide var bestemt før sammenslåingen og er hovedsakelig finansiert med Eide sine RDA midler.

Ja! Jeg føler at Eide kommer dårlig ut med tanke på investeringer, men jeg kunne like gjerne sagt Bud, Hustad eller Jendem også. Det er vedtatt gigantiske investeringer på strekningen Sylte til og med Tornes og det må resten av kommunen svi for i lang lang tid når man ikke evner å ta ned driftskostnadene samtidig. Dersom man forholder seg til de to gamle kommunen så investeres det for ca 467 millioner de neste to årene. I Eide skal det brukes ca 37 millioner. Tar vi bort renovering og vedlikehold så blir forholdet ca 450 millioner i Fræna og 6 millioner på Eide. Internt i gamle Fræna så er forholdet det samme fordi det skjer på et så lite geografisk område, i en 5-km radius fra kommunesenteret vårt. Hvordan blir dette å videreutvikle hele kommunen vår?



Jeg frykter at også Elnesvågen reelt sett blir en av taperne og jeg er redd for at vi ikke investerer i infrastruktur og fasiliteter som fremtidens tilflyttere og innbyggere vil kreve. Vi skal bygge nye Haukås skole til oppimot 300 elever, skolen i seg selv blir et kjempeløft. Problematikken er at vi må planlegge for å bruke bygget fra tidlig om morgenen til sent om kvelden. Det skal være «lys i husan» som det heter i sangen, da får man også mer igjen pr brukte krone. I tilknytning til skolen så kunne vi som minimum bygd en idrettshall i håndball størrelse, vi hadde også muligheten til å knytte på en kulturskole. Jeg tror vi kunne fått til alt dette innenfor den samme økonomiske rammen om vi vrei litt på ting.





Når det gjelder kulturskolen i Elnesvågen vet vi at forholdene er vanskelig, med 6-7 forskjellige lokasjoner for undervisning. Slik drift blir det dårlig elevmiljø og faglig utvikling av. Jeg frykter derimot at prosjektet på sørsiden av veien blir umuliggjort både økonomisk og i forhold til at det haster å få etablert kulturskole. I prisene vi har fått opplyst så langt så er ikke Infrastruktur kostandene og utomhus kostnaden til kulturskole på sørsiden av veien med i oppgitt pris. Kryssing av veien kan bli det største ankepunktet både økonomisk og tidsmessig. Jeg tror fortsatt Haukås sporet vil føre til kulturskole raskere og rimeligere. I tillegg fører det til «lys i husan»!

Jeg opplevde at det fremstod som om jeg var av en formening at Elnesvågen fikk for mye, det blir tatt ut av en sammenheng. Jeg er av den formening at vi for området Sylte til Tornes bruker de store pengene feil. Vi bygger fasiliteter for fortiden og ikke fremtiden. Det blir ikke bra for verken unge eller eldre. Se til hva fotballhallen og kunstgressbanen på Eide har betydd for barn og unge i hele omlandet. Den har blitt som et lim mellom bygder som før var uenig om mangt og mye. Tilknytningen til skolen er selvfølgelig for å få brukt fasiliteten det meste av døgnet.



Det er slike fasiliteter barnefamilier og tilflyttere kommer til å se etter i fremtiden derfor skulle det bare mangle om ikke noen av investeringene i fremtidige bolig- og næringsarealer tilfalt gamle Eide kommune. Vi trenger en mer rettferdig fordeling av pengebruken i kommunen vår, om ikke kommer det til å sprekke i flere ender. Det handler om å drømme om fremtiden og ikke fortiden, eller som Edvard Hoem sa i sin hyllest til den nyfødte kommune: «Rett ryggen no, sjå lenger fram!»

Atle Hammerbukt, Hustadvika Venstre

