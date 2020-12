Skattelistene er en sørgelig påminnelse om hvor skoen trykker i likestillingslandet Norge

Meninger

Norge er en av verdens mest likestilte land. Vi er faktisk nr. 2 i verden for tredje år på rad. Vi har kvinnelig statsminister, justisminister, utenriksminister og stortingspresident. Forskjellen mellom kvinner og menn minker år for år, men skattelistene er en sørgelig påminnelse om hvor skoen fortsatt trykker intenst. Det er langt igjen før kvinner i Norge eier sin del av landet.

Så mange prosent er kvinner på inntektstoppen: – Dette er ille Kvinner fyller bare mellom seks og 15 prosent av plassene på inntektstoppen i de «gamle» romsdalskommunene, Eide og Gjemnes.

Det er mange grunner til at vi henger etter. Arbeidsmarkedet i Norge er kjønnsdelt. Hele 85% av norske arbeidstakere jobber i et yrke som er dominert av enten kvinner eller menn. Det kjønnsdelte arbeidsmarkedet får konsekvenser for kjønnsforskjeller i lønn, arbeidsforhold, arbeidstid, karriereutvikling og ulikhet. Utdanningsvalg er ofte preget av forventninger om hva slags utdannelse og yrke som passer den enkelte avhengig av om man er mann eller kvinne, noe som begrenser yrkesvalget. Heldigvis jobbes det aktivt for at yrkesvalgene skal bli mindre kjønnsdelte. Gode eksempler på dette er NHO-prosjektet «Jenter og teknologi» og «Menn i helse».

Vi vet også at kvinner har en mer begrenset mulighet til å drive gründerskap med basis i typiske kvinneyrker som eksempelvis helse og omsorgssektoren. Fra enkelte hold har det rådet en oppfatning om at det ikke er greit å levere omsorgstjenester fra private. Begrep som velferdsprofittører har gjort det vanskelig omdømmemessig for kvinner å etablere nye og annerledes tilbud i omsorgen. Dette er holdninger vi mener det må gjøres noe med. Hvorfor er det greit at du som skattebetaler finansierer asfalt til kommunal veibygging til den lokale entreprenøren, men det er ikke greit å betale Kari for gode omsorgsløsninger? Så lenge dette ikke koster noe for den enkelte bruker, men er tjenester som betales av kommunen, så er det ingen logikk i at vi ikke skal kunne kjøpe tjenester fra Kari. Dette gir dessuten et mangfold av tilbud og valgfrihet for brukerne i omsorgen. Regjeringen har laget en handlingsplan for å få flere kvinner til å starte egen bedrift som også berører mulighetene for sosialt entreprenørskap.

Deltidsarbeid er også en utfordring for kvinner. Vi ser en nedgang noe som er bra (70 000 færre jobber deltid nå sammenliknet med 2013), men vi har fortsatt en lang vei å gå. I helse- og omsorgstjenestene er om lag to av tre medarbeidere deltidsansatte (2018-tall). Fra 1. januar i år skal alle de offentlige og de største private arbeidsgiverne kartlegge bruken av ufrivillig deltidsarbeid med mål om få til en heltidskultur.

Lønnsdiskriminering er forbudt i Norge ved lov. Til tross for dette har det gått sakte med å redusere lønnsforskjeller mellom kvinner og menn. Derfor får nå alle de offentlige og de største private arbeidsgiverne en plikt til å gjennomføre lønnskartlegging fordelt etter kjønn. Åpenhet om lønn er grunnleggende for å identifisere lønnsforskjeller og barrierer for likelønn og vi håper tillitsvalgte og ledere aktivt følger opp rapporteringen.

Skattelistene viser med all tydelighet at vi ikke er kommet så langt i likestillingsarbeidet i Norge som vi skulle ønske. Vi har en jobb og gjøre og oppfordrer til et felles løft for å bevisstgjøre kvinner omkring ulike valg og muligheter. I tillegg må vi jobbe med strukturer, stereotypier og holdninger som står i veien for at kvinner kan eie sin del av verden.

Guro Angell Gimse, Stortingsrepresentant og leder av Høyres kvinneforum

Britt Janne Tennøy, leder for Høyres kvinneforum Møre og Romsdal

