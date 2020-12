Sjukehuset utsett nok ein gong

Meninger

Tålmodet har teke slutt. I årevis har sjukehuset Nordmøre og Romsdal stått på vent. Allereie på 80-90 talet vart oppussing satt på vent: «det nye sjukehuset» skulle byggjast. Innsparingar og lojalitet mot budsjett var regelen. Alle steinene vart snudd, ja utallige gonger, endring av drift var meir regel enn unntak. Personalet har stått på, og har vore positive.

Endeleg fekk vi ein direktør som greidde å få Helse Møre og Romsdal til å gå i overskudd. Alt var gryteklart og ferdig.

Men no blir det kjent at Helse Møre og Romsdal ikkje vil inngå kontrakt med Skanska, ja med den konsekvens at bygging av sjukehuset blir utsett nok ein gong. Og kva med underleverandører, mannskap og kapasitet. Vi treng oppdrag og arbeid, ja spesielt i den tida vi er inne i no.

Dette er heilt uforståeleg. Kvar er det vorte av truverdet? Er heile styringa utan kontroll?

Pasientar og dei ansatte er slitne og frustrerte. Dei treng sårt eit nytt sjukehus. Nordmøre og Romsdal har no venta lenge nok.

Korleis kan ein bruke så mange millionar, og kva sit vi igjen med no?

KrF har vore imot helseforetaksmodellen fra starten av og ynskjer heller folkevalgt styring. Vi arbeider heile tida for auka rammer til helseforetaka, både lokalt og sentralt.

Fristen for byggjestart har heile tida blitt skubba ut i tid, og videre framdrift er uklar. No må Helse MR og aktørane kome til einigheit. Tida for høgtid og fred nærmar seg, og vi forventer eit gledeleg budskap frå Øyvind Bakke snarleg, slik at julefreden kan senke seg, saman med skuldrene til pasientar, pårørande og tilsette.

Randi Walderhaug Frisvoll, Fylkesleiar Møre og Romsdal KrF

Harry Valderhaug, 1-kandidat KrF stortingsliste

--------------------------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts nye meningsportal