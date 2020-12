Skrekk og gru fylkesvaraordfører Kjølmoen – for en oppførsel

Meninger

Endelig skulle Fylkestinget møtes fysisk – ett år siden sist.

Gleden ble kortvarig. Sjelden har jeg opplevd en mer arrogant, overlegen, harselerende, selvsikker og hovmodig politiker, som i tillegg er varaordfører for Møre og Romsdal. Respekten for Kjølmoen forduftet bort. Gleden ble derfor stor da fylkestinget var over på to dager og jeg fikk reise hjem.

Mine innlegg og mitt engasjement ble fort lagt bort. Å bruke energi på å legge frem hva en tror på og hva som er viktig, for å så bli beskyldt for å være useriøs og ikke ha peiling på hva en holder på med etter dagevis med arbeid, er for meg helt uakseptabelt. Men synd at en slik hersketeknikk medfører at engasjementet forsvinner. Demokrati er ulik ideologi og ulike meninger.

For meg er det de løsningene jeg tror på som er det viktigst, men jeg respektere andre sine meninger og løsninger, samt er jeg åpen for kompromiss og diskusjoner med både min egen gruppe og andre grupper.

Om dette er valgkampstrategien til Kjølmoen tror jeg nok han vil tape på det. Ingen får respekt for noen som harselerer og prøver å ha det moro på andre sin bekostning. Kanskje det er viktig å ha fakta og sette seg inn i det andre foreslår før en kommer med mange av de uttalelsene som har kommet under fylkestinget denne gangen.

Jeg er inne i min tredje periode som kommunepolitiker, første periode i fylkestinget og har de siste seks årene jobbet internt i vårt parti som rådgiver. Gjennom årene som politiker og som rådgiver har jeg mange opplevelser som stygge bemerkninger, ord, kjeft, trusler mm. Jeg har etter hvert lært meg å overse dette og er på ingen måte hårsår. Men jeg forventer respekt i fylkestinget for mine meninger på lik linje som jeg respekterer andre sine meninger.

Fylkesordfører og varaordfører har fått mange lovord fra meg. Nå sitter jeg igjen og synes synd på fylkesordføreren som har en så lite egna andrepilot. Jeg har stor respekt for fylkesordføreren som er der for alle partiene, er løsningsorientert, hyggelig, god møteleder og som etter min mening gjør en god jobb.

Nå håper jeg de fremtidige fylkestingene blir på Teams. Slike opplevelser skaper ikke akkurat engasjement og samtidig snakker vi om å få flere til å engasjere seg.

Det ble en litt merkelig opplevelse i dag da mobbeombudet la fram sin rapport i etterkant av all denne harseleringen.

Jeg skal fortsatt jobbe for våre innbyggere, ha tett kontakt med våre på stortinget for å hjelpe og bistå både enkeltmennesker og næringsliv i hele fylket.

Jeg trodde Ap var et mer seriøst styringsparti.

Kjølmoen er 1. kandidat til stortinget og får drive sin egen valgkamp, jeg har ikke tenkt å synke like lavt.

Anne Marie Fiksdal

Fylkestingsrepresentant Møre og Romsdal Frp,

4. kandidat Møre og Romsdal Frp

