Ny arkitektur og rik historie

Storlihytta er et eksempel på at man kan skape fornying samtidig som man tar vare på tradisjon og historie

Meninger

DNT Romsdal er i gang med restaurering av den gamle Storlihytta i Moldemarka. Til neste høst skal hytta stå klar i nypussa versjon. Den nye Storlihytta sto klar til bruk i sommer. Med oppgraderingen av den gamle vil anlegget bli komplett. Moldemarka har med det fått et nytt møtepunkt. Et imponerende prosjekt som kombinerer ny arkitektur med rik historie. Oppussinga skjer i tett dialog med fylkeskonservator og Romsdalsmuseet.

Prosjektet i Moldemarka er et godt eksempel på hvordan man kan skape fornying samtidig som man tar vare på gamle tradisjoner. En kombinasjon av et sterkt eierskap, en ivrig dugnadsgjeng og gode støttespillere har steg for steg klart å finansiere prosjektet. Totalt er det snakk om en investering på godt over ti millioner kroner. Et slikt prosjekt krever både dugnadsinnsats og prosjektledelse. En slik møteplass i marka har stor verdi, og gir viktige bidrag til folkehelsa.

I koronaåret 2020 har det nære turområdet blitt enda viktigere. På Nordmøre og i Romsdal er det en rekke lag og organisasjoner som har utviklet gode nærturtilbud. Årets sesong ble den beste for turmålskonkurransen Stikk Ut. Friluftsrådet i Nordmøre og Romsdal utvider nå denne populære aktiviteten med et nytt tilbud med vinterfotturer. Om vel en uke lanserer Stikk Ut dette tilbudet. I første omgang er 17 kommuner i Møre og Romsdal med på satsingen. Dette kommer i tillegg til skikonkurransen som har vært aktiv i flere år.

I løpet av de siste årene har det vært en stor satsing på lokale turmål. Stikk Ut har vært en av drivkreftene bak dette. Ved siden av å få tusenvis av folk ut på tur har det bidratt til at gamle stier har blitt ryddet og nye turmål etablert. I Romsdal har DNT tatt en aktiv rolle, også i forhold til nærturene. Dette innebærer at organisasjonen også bidrar i sammen med kommunen rundt den nyetablerte utstyrsbanken. Samspillet mellom flere lag og foreninger gir et friluftstilbud som er svært verdifullt.