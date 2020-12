Kårny, hæppy- eller sløy?

Meninger

Her om dagen var eg innom den gamle arbeidsplassen, den vidaregåande skulen her på Sortland. Rundt eit bord utanfor kantina sat nokre av mine tidlegare elevar med lærebok i musikkhistorie framfor seg. Om dei var komne til jazzen? Javisst. Og cool- jazzen? Ja, men hadde eg, den gamle norsklæraren, peiling på den? Slik fekk eg sjansen til å drive litt reklame for Jazzbyen Molde, byen der eg gjekk på gymnaset tidleg på 1970- talet. Samtidig måtte eg innrømme at eg ikkje hadde opplevd verken Chet Baker eller sjølvaste Miles, men at eg i Molde lærte at både musikken og musikarane kunne vere sløy.

Etter dette møtet har eg tenkt litt på gymnastida (1969- 72) og nokre av orda og uttrykka som høyrdest oppe på gymnaset, i Storgata og på Ståva (Torgstova). Berte, stål, kårny og hæppy svirra i lufta, ord eg seinare «fann» igjen og tok med i ordboka Ta va foLe! Kor kom dei ifrå, desse orda, og kor mange er i bruk i dag?

Jazzordet cool var/ er neppe brukt av andre enn musikarar, så kul slik me kjenner det i nyare tid, kan like godt komme frå svensk (jättekul osv) som frå engelsk. Sløy og stål trur eg derimot kom til Molde med jazzen, frakta hit frå Austlandet. På 70- talet var både musikken og enkelte musikarar sløye, var dei ikkje? Men, sløye låtar var intrikate, sløye bassistar var heller tøffe. Kårny (sprø, spesiell, rar) kom kanskje til rosebyen med dei samme folka?

Når eg blar i denne ordboka, ser eg løp (laup). Plutseleg er eg tilbake til gymnasdagane, til matfri der me rann i strie straumar ned Spolertbakken og gjerne ein tur inn på Outzen etter ein av desse anisduftande, litt flate bollane som låg der og frista.

Kor vart dei av, alle desse orda? Er dei i bruk enno? Og bollane? Dei var foLe go!

Ove Orvik, Sortland

--------------------------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal