Hustadvika – dobbelt godtgjørelse til ordføreren

Jeg må innrømme at det er overraskende å se at flertallet i kommunestyret gjør dette mer og mer om til en sak om prinsipp og juss. Har de virkelig ikke forstått omdømmesidene av saken, eller hva folk flest vil tenke er rimelig? Hvorfor stemte ikke et flertall av politikerne for å oppfordre ordføreren i å betale tilbake? Det er det eneste handlingen som hadde vist sympati med de ansatte.

De etiske retningslinjene for folkevalgte og ansatte skal medvirke til at alle kan utføre vervene sine og arbeidsoppgavene sine på en etisk forsvarlig og god måte. Etikk er en systematisk vurdering på hva som er rett og galt. I reglementet står det at Hustadvika kommune legger stor vekt på ærlighet og åpenhet i all sin virksomhet. Dette skal skape grunnlag for tillitt mellom folkevalgte, ansatte og innbyggerne. Vi som politikere og ordfører i særdeleshet har en plikt (jfr. etisk reglement) å kontinuerlig vurdere hva som er rett og galt og si fra dersom vi mener noe er i strid med våre verdier. Dobbelt godtgjørelse til ordføreren er intet unntak!

Jeg ønsker på ingen måte å henge ut ordfører, men saken handler i hovedsak om etikk og åpenhet. Jeg er skuffet over at vi gruppelederne ikke har fått noen som helst informasjon om saken eller at reglementet ble håndtert så misforstått. Personlig fikk jeg vite dette gjennom offentlige medier i september, i en sak som for noen har vært kjent i ett år. Det synes jeg er svært beklagelig, for for meg handler dette om mangel på praktisering av god etikk og moral, og er med på å sette oss folkevalgte i et dårlig lys. Vi som folkevalgte har et stort ansvar overfor innbyggerne og må vise tillit gjennom våre valg og beslutninger.

Hva bygger utbetalingen egentlig på? Slik jeg ser det så bygger det på en urimelig tolkning av reglementet, som verken finner støtte i dets ordlyd eller intensjon. Det står ingen steder at ordføreren skulle ha full heltidsgodtgjørelse fra to kommuner, og det var selvsagt heller aldri meningen. I leserinnlegget til ordføreren sin partikollega, Kolbjørn Gaustad, ser vi at kontrollutvalget har vært brukt som sannhetsvitne av ordføreren. Hva har de sett på, og hvilken juridisk kompetanse har kontrollutvalget egentlig? Slik jeg leser protokollen så har de utelukkende sett på reglementet for Hustadvika, de har snevra inn problemstillingen så mye at den ikke gir svar på det som er interessant for politikere eller publikum i så måte. De er heller ikke en domstol. Jeg opplever at kontrollutvalget i sin gjennomgang har «godkjent» kommunedirektøren sin behandling av saken. Det er selvfølgelig bra og viktig, men heller ikke kommunedirektøren har vel formell juridisk kompetanse?

I etterkant av at dette ble oppdaget har ordføreren skrevet og sagt mye både til media og på sosiale medium. Etter hvert blir påstandene såpass mange at det blir vanskelig å la de stå uimotsagt, jeg velger å ta for meg noen:

Pengene kunne ikke blitt brukt på noe annet (Referert i avisen, fra podiet, leserinnlegg og på Facebook)

Svar: Tilbakevist av kommunaldirektør i VG nett 28.09.20 Opposisjonen er ute etter å ta ordføreren personlig (Romsdals Budstikke 25.09.20)

Svar: Helt urimelig påstand. Vi opplever dette som et forsøk på å få debatten over på et annet tema. Vi diskuterer saken, ikke personen. Skylde på at kommunestyret gjør ukloke vedtak

Svar: Det å skyve andre foran seg på denne måten, når man selv har sittet i møter i etterkant og «tolket» vedtaket/forskriften, oppleves som provoserende. Det burde være lett forståelig at forskriften ikke skulle tolkes slik. Sitat fra reglementet: «Ordfører har ikke rett til ordinær møtegodtgjørelse for deltakelse i kommunale møter. Det blir ikke utbetalt godtgjørelse for andre kommunale verv.» Plikt til å gjennomføre vedtak og den utilsiktede doble godtgjørelsen

Svar: Ordfører plikter ikke å ta imot dobbelt fulltidsgodtgjørelse – det er en etisk ansvarsfraskrivelse. Fylkesmannen, som har juridisk kompetanse, sa at dette var det opp til kommunen å bestemme, altså kommunestyret. Ordføreren er i Romsdals Budstikke selv sitert på at hun i ettertid ser at det burde vært gjort.

Det er kanskje på tide for ordføreren å sette de etiske retningslinjer for Hustadvika på dagsorden på nytt, slik reglementet krever. Vi som folkevalgte bør ikke ha det privilegium å kunne gjemme oss bak forskrifter og paragrafer. Sunt bondevett og de etiske retningslinjene må ligge i bunn og da hadde svarene i denne saken gitt seg selv!

Atle Hammerbukt

Hustadvika Venstre

