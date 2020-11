Viktig debatt med krevende valg

Meninger

Koronavaksinering kan være ganske nært forestående i Norge. Forskningsrådet anslår at vaksineringen kan starte i mars eller april. I beste fall kan 2021 bli året da kampen mot koronapandemien snur.

Men før vi kommer så langt venter et krevende arbeide, både praktisk og etisk. Det vi vet om vaksinen så langt er at den kan være effektiv hos godt over 90 prosent av oss. Med andre ord; ni av ti som har testet vaksinen, ble beskyttet mot viruset.

Selve distribusjonen og det praktiske rundt en massevaksinering er vanskelig nok. Som om ikke det var nok: Spørsmålet om hvordan vi fordeler de vaksinedosene som først kommer til Norge. For det er ikke nok til alle i første runde. Hvem skal velges først? Helsepersonell, risikopasienter og de som har sitt virke i det vi kaller «samfunnskritiske oppgaver» kan virke som opplagte svar, men er det så enkelt? Et eget ekspertutvalget er nedsatt av Folkehelseinstituttet, og tirsdag ble det kjent hva de anbefaler.

Prioritering av hvem som skal få vaksinen først, var også tema på Debatten i NRK tirsdag kveld. Programmet viste ganske bred enighet mellom deltakerne. Både legeforeningen og sykepleierforbundet ga i all hovedsak tilslutning til rådene fra ekspertutvalget.

Eldre og sjuke personer bør stå først i køen for koronavaksine, sier utvalget. – Det viktigste er at det er likeverd og likebehandling, ikke sosial status, som skal telle. Og det er risiko for død og alvorlig sjukdom som bør være ledende prinsipp, sier utvalgsmedlem Reidun Førde til NRK. Det er regjeringa som vil treffe den endelige beslutningen om vaksine-prioritering.

Svarene fra utvalget framstår i utgangspunktet som riktige, fordi det skisseres opp ulike valg ved en massevaksinering. Valgene er avhengig av smittesituasjonen. I en gitt situasjon kan det være rett å vaksinere helsepersonell først, sier utvalget. I utgangspunktet skal risikogrupper først få vaksinen. Det er i tråd med det vi har vært med på etter 12. mars 2020.