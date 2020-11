Barna må ha kunnskap om hva overgrep er før de trenger det

Meninger

En viktig forutsetning for å lykkes med å forebygge og avdekke vold og overgrep mot barn er at vi lykkes med å bryte tausheten og øker kunnskapen hos både barn og voksne.

«Kroppen min eier jeg» er en animasjonsserie utviklet i samarbeid med Redd Barna, NRK Super og en rekke fagpersoner som på en barnevennlig og sann måte forteller barn om kropp, grenser og seksuelle overgrep. Animasjonsserien forklarer hvordan overgrep kan skje og hva barn kan gjøre for å få hjelp. Den beskriver også hvordan barn kan synes det er vanskelig å si ifra, for eksempel fordi de er glade i den som begår overgrepet. Mange skoler og barnehager har tatt i bruk undervisningsopplegget som er utviklet til animasjonsserien, men vi har fremdeles en stor jobb å gjøre for å bekjempe vold og overgrep mot barn i Norge.

Tallenes tale er alvorlige og bekymringsfulle. Ett av tjue barn har opplevd seksuelle overgrep fra en voksen. Det betyr at det gjennomsnittlig sitter et barn i hvert klasserom i hele landet som har vært utsatt for overgrep. Vi har gjennom de siste årene sett flere eksempler på at overgrep avdekkes når barn får kunnskap om vold, overgrep og grenser. Mange barn som opplever overgrep, vet ikke annet enn at det er normalen. Trønder-Avisa løftet i november 2018 frem et eksempel hvor en jente hadde sett «Kroppen min eier jeg» i en undervisningstime på skolen. Etter at filmfremvisningen var avsluttet, tok jenta kontakt med læreren. Hun fortalte kontaktlærer og en annen lærer at hun hadde vært utsatt for det samme som jenta på filmen, og at det var et familiemedlem som hadde utført det seksuelle overgrepet. Skolen tok kontakt med barnevernstjenesten, som leverte inn anmeldelse til politiet.

Dette viser hvor viktig det er at alle barn i barnehager og skoler får lære om kropp, grenser og seksuelle overgrep. Overgrep gjør stor skade, og noe av det som gjør mest skade er å alene bære på hemmeligheten og å føle på skamfølelse gjennom livet. Barn må vite at det ikke er lov, at det ikke er deres skyld, at de har rett på hjelp fra voksne. Da er det større sjanse både for å hindre at overgrep skjer, og for at de utsatte kan få hjelp tidligere.

Voksne trenger også kompetanse og kunnskapen til å snakke med barn, lytte og gi hjelp om det trengs. En undersøkelse som ble gjennomført av Opinion på vegne av Redd Barna viser at flertallet blant lærere ikke har fått god nok opplæring i hva de skal gjøre om de er bekymret for at elever opplever vold, overgrep eller omsorgssvikt. Halvparten av lærerne svarte at de ikke har fått den veiledningen eller undervisningsoppleggene de trenger for å kunne undervise barna om temaet.

Vi vil oppfordrer kunnskapsminister Guri Melby til å sette i gang et kompetanseløft for skolen og barnehagens arbeid for å forebygge og avdekke vold og overgrep mot barn. Redd Barna mener også at våre lokale folkevalgte må sørge for at alle kommunene i fylket vårt lager en plan for hvordan alle barn og unge skal få lære om vold og overgrep i barnehagen og på skolen.

Ines Vujicic, Redd Barna, Region Midt

