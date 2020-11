Om å tape med stil

Meninger

I skrivende stund er det fortsatt ikke sikkert at Donald Trump har tapt valget. Likevel har han opptrådt som en svært dårlig taper i flere dager. Det er kanskje ikke så overraskende. Trumps personlighet og oppførsel over tid har vel varslet at noe slikt kunne skje. Det er likevel rart når det faktisk skjer. Med sin grenseoverskridende oppførsel gjør den sittende amerikanske presidenten stor skade. Han er en av verdens mektigste personer. Trumps oppførsel har stor signaleffekt.