Målingene forutså ikke et slikt drama

Meninger

I skrivende stund (onsdag ettermiddag) vet vi ikke hvem som blir USAs president de neste fire åra. Det kan i verste fall ta flere dager før det endelige valgresultatet er klart, og enda lengre tid før de to splitta blokkene i amerikansk politikk blir enige om hva som er den faktiske sannhet om presidentvalget 2020.

Igjen har vi vært vitne til at meningsmålinger og eksperter ikke kunne gi et klart bilde på hvordan valget ville bli. Slik var det også for fire år siden. Under valgkampen i 2016 og helt fram til valgdagen var meningsmålingene mer eller mindre samstemte. Hillary Clinton ville bli USAs neste president. Men det var bom.

I år har mange eksperter ville gardere seg for å utrope en vinner på forhånd, men både meningsbærere og meningsmålinger har ment at Biden var langt foran Trump. Helt til de første valgresultatene tikket inn natt til onsdag (norsk tid) tydet de fleste målinger på en relativt klar Biden-seier, sjøl om Trump tok innpå.

Hvordan kan så mange meningsmålinger være så upresise? Etter valget i 2016 pekte Ottar Hellevik, professor emeritus ved Universitetet i Oslo og en av Norges fremste på statistikk og metode, at færre vil svare på meningsmålinger. Før valget i 2020 har det også blitt advart om at de som svarer ikke alltid er ærlige på hvem de vil stemme på. En slags «politisk korrekthet» ut fra hva man tror utspørrer ønsker å høre.

Nå vet vi at valget i USA ble akkurat så nervepirrende – og kan bli så langvarig – som pessimistene spådde. Valgresultatene vi har sett så langt viser tydelig hvor splittet USA er. Men valgdeltakelsen er heldigvis et bevis på at amerikanerne bryr seg, mer enn på svært lenge, om hvilken politikk landet skal ha.

Valget i 2020 viser kanskje også at mange ikke helt har skjønt hva stemmeberettiga i USA har lagt vekt på under valgkampen. Spørsmål om økonomi og verdier kan synes å ha hatt større betydning enn hva man mener om Trumps lederstil. Det har ikke meningsmålingene og valgekspertene fanget godt nok opp.