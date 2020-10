Det dykkerne fant er veldig gledelig

At mennesker reparerer det som mennesker har ødelagt.

Meninger

I forrige uke gjennomførte dykkende forskere undersøkelser i Rauma elv. Det ga et oppløftende resultat. – Vi har sett mye laks, sa de fire forskerne fra Norsk Veterinærinstitutt, ifølge Åndalsnes Avis.

Laksebestanden i Rauma elv har doblet seg hvert år etter den siste rotenonbehandlingen i 2013–2014. – 2020 er året da vi avslutter utsetting av fisk, fra nå av skal reproduksjonen av laks skje på naturlig vis, sier Vidar Skiri, ledere i Rauma elveeierlag.

Det er en lang og standhaftig kamp som har vært ført for villaksen i Rauma. En fiskestamme som var noen få rogn fra å bli utryddet kan igjen bli levedyktig og sjølberga. Stort bedre kan det ikke bli for det tradisjonsrike laksevassdraget.

Da den importerte Gyrodactylus salaris angrep norske elver på seint 1970- og tidlig 1980-tall gikk det ikke mange år før det ble åpenbart at noe var galt i lakseelvene. I løpet av kort tid truet parasitten all laks i de elvene som var rammet. I vårt område gjaldt det som kjent en rekke elver, men over hele landet er gyro fortsatt en farlig trussel.

I Rauma har det vært gjort flere forsøk med den omstridte plantegiften rotenon. Omstridt, siden giften dreper mye annet liv i elva. At tidligere behandlinger har vært mislykket har selvfølgelig også skapt debatt om virkemidlene som brukes.

Hvis den siste behandlinga i Rauma er så vellykket som det tyder på nå, vil det være en stor triumf for norsk naturforvaltning. At mennesker reparerer det som mennesker har ødelagt i naturen, skjer faktiske av og til. Noen eksempler: Sur nedbør ble gradvis borte igjen etter å ha lagt øde mange vann i Sør-Norge. Havørna som nesten var borte kom tilbake langs hele kysten.

Nå kan altså raumalaksen brått bli en ressurs for lokalsamfunnet igjen. For en kommune som vil være «verden beste kommune for naturglade mennesker» er en livskraftig villaksstamme i vakre Rauma elv av stor betydning.