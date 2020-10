Ja til bru over Langfjorden – om mulig!

Meninger

På konferanse med Langfjordforbindelsen AS 28. september sa jeg derimot at fv. 64 mellom Åndalsnes og Molde er viktig for næringsliv og innbyggere. Derfor mener jeg at den bør både utbedres og gjøres ferjefri.

LESERINNLEGG Møreaksen motarbeider kryssing av Langfjorden Når ein høyrer referat frå Statens vegvesen AVD Møreaksen, snakkar ned flytebru på Langfjorden, er det på høgt tid med litt rydding i STVV region midt.

Det jeg også sa var at Langfjordforbindelsen AS og fylkeskommunen burde arbeide sammen for å avklare det som fortsatt kan være usikkerheter for prosjektet: Teknologi, kostnader og finansiering. Først da vet vi om prosjektet faktisk kan gjennomføres.

Sve var ikke til stede på konferansen, og ved å stole på gjenfortellinger er han med på å skrive om historien.

Jeg kan også opplyse om at jeg og alle som arbeider med fjordkryssinger i Midt-Norge har vært på studietur til Vestlandet og sett på både den bygde Nordhordlandsbrua og planleggingen av flytebru på Bjørnafjorden. Det var også Vegvesen-ansatte og innleide konsulenter fra Bjørnafjorden som kom med kostnadene for flytebruer i utredningen av Romsdalsaksen og Møreaksen vi la fram i 2019. Vi bruker kompetansen i hele Statens vegvesen for å utvikle gode og trygge veger til så lav kostnad som mulig i hele landet.

Men jeg trenger ikke reise helt til Bergen for å ha tilgang på god kompetanse om flytebruer - byggelederen på Bergsøysundbrua er i dag prosjektleder for Sulafjorden og Halsafjorden.

Jeg håper Langfjordforbindelsen AS og fylkeskommunen sammen kan gjøre Langfjorden ferjefri så snart som mulig.

Kjetil Strand, Statens vegvesen

