Betryggende at vaksiner blir godt testet

Meninger

Vi håper fortsatt at vi tidligst mulig skal kunne få en effektiv koronavaksine. Denne uka har vi blitt fortalt at to ulike vaksineforsøk har blitt satt på pause grunnet sikkerhetsbekymringer.

Sjøl om vi håper på en vaksine snarest mulig, er det betryggende at forsøkene tar en pause hvis noe som helst kan være utrygt. Tiltro til at vaksiner er trygge og virker som de skal, er særdeles viktig.

I en undersøkelse fra Norsk koronamonitor svarer under av en av fem nordmenn at de ikke vil ta en vaksine når den kommer. Tallene viser at et stort flertall vil vaksinere seg. Men det er bekymringsverdig at såpass mange mennesker sier de ikke vil ta vaksinen. Flere er redd for om vaksinen skal ha uheldige bivirkninger. Etter svineinfluensaen fikk vi også en debatt om vaksineringen.

Norge har i mange tiår hatt trygge og gode vaksinasjonsprogram. Siden så store deler av befolkningen har latt seg vaksinere har mange alvorlige sjukdommer mer eller mindre blitt utryddet her. Men vi har også i nyere tid sett at sjukdommer lett kan blusse opp igjen, hvis mange ikke har vaksinert seg. Slik vi nylig har sett med meslinger.

I går roste helsedirektør Bjørn Guldvog den norske befolkningen for at så mange støtter opp om koronatiltakene og at nesten alle følger smittevernreglene. – Dere er imponerende flinke, tusen takk, sa helsedirektør Bjørn Guldvog. Han henviste til en undersøkelse som viser at to av tre nordmenn støtter koronatiltakene, og at ni av ti følger rådene om smittevern.

Blant annet derfor er Norge akkurat nå en ganske trygg utpost i et for tida veldig hardt rammet Europa. Dramatiske nedstenginger skjer i land etter land.

Også hos oss er smitten til stede, men både de som blir smittet, som blir smittesporet og som sitter i karantene opptrer så riktig at det synes lettere for kommuner og helsevesen å få kontroll på lokale smitteutbrudd.