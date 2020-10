Raumasamfunnet viser styrke

Meninger

I løpet av noen få timer ble 35 mennesker i Rauma husløse. Brannen i leilighetskomplekset i sentrum av Åndalsnes sist torsdag var dramatisk, menneskeliv kunne gått tapt. Mange av beboerne i bygget mistet nær sagt alt de eide i brannen. I løpet av kort tid mobiliserte Raumasamfunnet. Klær ble samlet inn, kronerulling ble startet og kommunen startet arbeidet med å finne nytt husrom til de som ble rammet. Engasjementet og givergleden viser styrken i lokalsamfunnet.

Mange av beboerne i bygget kom til kommunen som flyktninger. På nasjonale nettsteder og i sosiale medier ble det dessverre fremmet hatefulle og fordømmende meldinger etter brannen. Lokale stemmer gikk inn i denne debatten og bidro til at ordskiftet ble langt mer konstruktiv. Uskyldige mennesker som har mistet alt de eier skal ikke bli møtt av sjikane og hatefulle ytringer. Ved å stå opp for sine sambygdinger gikk raumaværingene foran som gode eksempel. De som tok til motmæle gjorde en viktig jobb for et mer ryddig ordskifte.

Både privatpersoner og næringsdrivende har deltatt i det som har blitt en stor dugnad. Givergleden har vært stor, og engasjementet tydelig. De som har blitt rammet har kjent at de har hatt lokalbefolkningen i ryggen. Det gir styrke i en fortvilet situasjon. Evnen og viljen til å hjelpe medmennesker gjør en krevende situasjon litt lettere. Ved hjelp av folket i Rauma har de som er rammet av brannen kunnet ta de første stegene mot en mer normal hverdag.

Brannen vil prege kommunen framover. Hendelsen er opprørende, og konsekvensene er synlige. En person er foreløpig siktet i saka. Det er viktig å huske på at politi må få gjøre sitt arbeid, og at det til skutter er i en domstol at konklusjonen blir satt.