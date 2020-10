Rødt farenivå krever økt oppmerksomhet

Meninger

Kommuneoverlege Cato Innerdal slo i helga alarm om smittenivået i Molde. I løpet av den siste drøye måneden har 26 personer testet positivt på COVID-19 i Molde, blant dem to skolebarn. Det oppgis at over 500 personer nå er i karantene. En rekke aktivitetstilbud for barn er avlyst i høstferien. Kommunens smittesporingsteam jobber lange dager for å få oversikt. Molde er nå et av de stedene i landet hvor det er mest smitte akkurat nå. Også flere andre kommuner i regionen er rammet.

Etter det første store nasjonale smitteutbruddet i mars fikk mange opp øynene for betydningen av godt smittevern. Samtidig ble det klart at dette kom til å bli en situasjon som folk må leve med over tid. Smitteutbruddet i Molde er slik sett ikke overraskende, men det er likevel forståelig at det oppleves som dramatisk. Akkurat nå er situasjonen uavklart, og folk må ta dette i betraktning i hverdagen. De enkle smittevernreglene må følges og tas på alvor. De siste dagene ar vært et bevis på hvordan en situasjon raskt kan endre seg.

For at smittesporingsarbeidet skal fungere er kommunen avhengig av at offentlige instanser og private bedrifter har oversikt og gode rutiner. Bedriftene i Molde som har blitt rammet av viruset har vist dette til fulle. Både treningssenter, frisør og bank har opptrådte svært ansvarlig da de ble gjort oppmerksomme på at kunder, gjester eller ansatte var smittet. Det er viktig å huske at dette er en situasjon som absolutt alle kan oppleve. Vi må ikke la frykt og bekymring få urettferdige konsekvenser for en bedrift eller enkeltperson.

I Molde vurderer de kontinuerlig tiltak for å få kontroll over situasjonen. Sammenliknet med tiltakene som ble innført i vår er det foreløpig langt mer åpent. For skolene er det til stor hjelp at det er høstferie denne uka. Koronaviruset rammer eldre og personer med underliggende sjukdommer hardt. Tiltak bør iverksettes for å beskytte disse gruppene. Samtidig må alle minne seg sjøl på verdien av de enkle tiltakene i hverdagen, og at retningslinjer blir fulgt.