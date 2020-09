En fin kveld for fotball

Meninger

Onsdag kunne man se Champions League-flagget i vinden på Aker stadion. Vel en time før kampstart ruslet jeg forbi. Det var stille. Produksjonsbilene fra tv-selskapet sto på sin vante plass. To busser fra Vy var linet opp for å frakte bortelagets spillere, alt i henhold til UEFA sine regler. Man kunne høre musikken over høgtaleranlegget. Flomlysene var slått på. Det var klarvær. Det var vel det Arne Scheie en gang kalte «en fin dag for fotball». Forventning i lufta. Sperrebånd ved inngangene. Flagget på stadiontaket fortalte at det var noe helt spesielt.