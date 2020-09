Kinoen trenger støtte over tid

Meninger

Strenge smittevernregler har rammet norske kinoer hardt. Etter flere måneder med stengte kinosaler er aktiviteten gjenopptatt, men det er fortsatt store begrensninger. Lave publikumstall og dramatisk fall i omsetning er resultatet, skriver NTB. Konsekvensene på sikt kan bli store. Enkelte kinoselskap har allerede har en presset økonomi. I tillegg kan nedetida endre forbrukernes vaner og driftsgrunnlaget på sikt.

Norsk filminstitutt (NFI) prøver på få fart på markedet gjennom en kampanje som løfter fram magien ved å gå på kino. I løpet av det neste år skal 3,5 millioner kroner brukes for å inspirere publikum til å besøke sin lokale kino. NFI framholder samtidig at kinoene er et av de tryggeste stedene å sosialisere i korona-tida.

– Smittevernet blir der godt ivaretatt av proffe folk som er vant til å ta imot publikum, sier direktør Kjersti Mo til NTB. Vi tror en slik kampanje kan treffe godt, og at man samtidig understreker kinoens betydning.

I 2020 solgte norske kinoer vel en million billetter i måneden. Rundt om i landet er det vel 200 kinoer med til sammen 82 000 seter. Praksisen de siste månedene er et kapasiteten er på rundt en tredel av det normale. Mange steder er besøkstallet, og følgelig omsettingen, langt lavere.

Kinobransjen har utfordret på om kravene er i overkant strenge. Samtidig har de vist omstillingsevne og vilje ved inngangen til høsten. Molde kino har håndtert situasjonen på en god måte, og har fortjent mottatt positive tilbakemeldinger fra sitt publikum.

Kompensasjonsordningen gjør at situasjonen ser overkommelig ut økonomisk. Samtidig er det fortsatt lenge til denne bransjen vil fungere som normalt. Kinoselskapene er viktige kulturinstitusjoner i lokalsamfunnet, og vil trenge kompensasjonsordninger og støtte over tid. Ved å holde hjulene i gang og løfte fram kvalitetene ved å se film på kino kan man redusere risikoen for varige publikumsendringer.