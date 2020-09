En stor prestasjon av Molde FK

Meninger

Drømmen om gruppespill i Champions League lever for Molde FK. Da målvakt Andreas Linde reddet det avgjørende straffesparket i kampen mot Qarabag sist onsdag sikret han MFK inntekter på rundt 100 millioner kroner. De to kommende kampene mot Ferencváros fra Ungarn vil nå avgjøre om det blir gruppespill i Europa League eller Champions League denne høsten. Med seier sammenlagt er MFK klare for den gjeveste turneringen for klubblag i Europa. I et krevende år for fotballen er den økonomiske gevinsten av suksess i Europa svært viktig.

Det er imponerende at MFK igjen er i en slik posisjon. I Romsdal snakkes det fortsatt om Champions League-eventyret i 1999. Skulle de igjen kvalifisere seg til gruppespill vil det kanskje være en enda større prestasjon i 2020. I løpet av de siste 20 åra har fotballen utviklet seg veldig. Avstanden opp til de klubbene som har mest penger og makt har økt. Molde FK sin prestasjon viser at det er muligheter for lag fra Norge å hevde seg mot klubber som har større ressurser. Det er viktig for klubben, men også for norsk fotball.

Gruppespill i Europa innebærer at MFK kan trekke motstandere fra de store ligaene. Dette gir økt oppmerksomhet rundt klubben og regionen. Sjøl om årets kamper med stor sannsynlighet vil gå for tomme tribuner vil deltakelse i turneringen ha store ringvirkninger i regionen. Det er en målrettet satsing over tid som gjør at MFK nå er i en slik posisjon. Fotballeksperter over hele Europa kan med rette mene at klubben har god turneringserfaring. Det vil bli viktig å ta med seg denne høsten. Nå er de i posisjon til å kjempe om deltakelse i det gjeveste selskapet.

Folk i regionen sakner den gode atmosfæren på stadion og i byen rundt disse kampene. Besøk fra utenlandske lag og supportere har vært med på å gi liv til byen. UEFA har strenge regler for smittevern, og det er viktig at disse blir fulgt. Fotballen har gått foran og viser at de tar smittevern på alvor. Sjøl om tribunene er tomme skal laget vite at de har støtte fra supporterne inn mot de avgjørende kvalifiseringskampene.