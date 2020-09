Raudsand: Det er deponering av uorganisk farlig avfall som er kjernen i saken, men vedtaket gir et signal om «null»

Meninger

Rausandsaken kommer på nytt opp i kommunestyret 17. september.

Formannskapet vedtok å ta klagen til følge, i likhet med Hovedutvalget TPNM. Men innstiller til kommunestyret samtidig på et tillegg som i praksis vil bety stans i alt arbeid ut over dispensasjonssøknaden ad deponi 2 fra Bergmesteren, - for så å starte opp arbeidet med en ny reguleringsplan. Dvs forkaste den gjeldende som nylig er vedtatt av Departementet.

Det er deponering av uorganisk farlig avfall som er kjernen i saken, men vedtaket gir et signal om «null» avfallsbehandling/deponering på Rausand. Det gjør meg urolig for skjebnen til oppryddingen og sikringen av Møllestøvdeponiet. For meg blir dette også uryddig. Klagesaken og reguleringsspørsmålet burde behandles som adskilte saker.

Kommunestyret kan når som helst vedta å starte opp et arbeid med en ny reguleringsplan, likeså en endring av gjeldende reguleringsplan. Det er mest vanlig at behov for slike prosesser fremmes og begrunnes av administrasjonen. Planarbeid skal ha et mål, og behandlingsprosessen er den samme for en reguleringsendring som for en ny plan.

En reguleringsendring trenger ikke alltid en full stopp av gjeldende plan, dvs legge ned bygge- og deleforbud, slik tilleggsvedtaket fra Formannskapet legger opp til. Kommunestyret i Molde har vedtatt at alt som omsøkes på Rausand skal behandles helt opp til kommunestyret. Det gir etter mitt skjønn en tilstrekkelig god kontroll på utviklingen i de øvrige områdene i reguleringsplanen, mens en prosess med en eventuell reguleringsendring pågår. Bygge- og deleforbud er her ikke nødvendig. Molde Venstre velger en reguleringsendring, ikke en ny reguleringsplan.

Reguleringsplanen på Rausand er en ordinær reguleringsplan for et industriområde på et sted som har en 100-årig industrihistorie bak seg, og der arealene nå åpner for aktiviteter, prosesser og deponering rundt avfallsbehandling. Dersom det kun er deponering av uorganisk farlig avfall som ønskes hindret her, er det etter mitt skjønn kun nødvendig å endre teksten i bestemmelsene på noen få paragrafer, samt formålet på fjellhallen som er tenkt nyttet til deponering av dette. Alt annet gjelder mottak, behandling, gjenvinning og deponering av ordinært avfall, slik som bla i våre avfallsanlegg i Årødalen. Skal de også legges ned??

Molde Venstre er som kjent, bla fra sitt program, mot deponering av uorganisk farlig avfall på Rausand, mye pga av den lange og delvis farlige transporten dit. Men vi er for å skape nye arbeidsplasser der gjennom ny industri, og da gjerne behandling av ordinært avfall om det er mulig. Vi kan mene mangt om «avfallsbergene» vi etterlater oss gjennom vårt levesett, herunder dumping av bygningsavfall og bilvrak i naturen. Vi må gjerne ha strategier for å endre dette. Men avfallet må vi til enhver tid håndtere.

Kjell Johan Vatne, leder Molde Venstre, medlem av kommunestyret og TPNM

------------------------------------------------------------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts nye meningsportal