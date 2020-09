Vi må hjelpe flere flyktninger fra Moria

Meninger

Tusenvis av asylsøkere er uten tak over hodet etter at den overfylte Moria-leiren på den greske øya Lesvos gikk opp i flammer natt til onsdag. Brannene fortsatte onsdag kveld. Over hele Norge melder ordførere om at de vil ta imot flyktninger til sine kommuner. Det bør også våre ordførere gjøre.

Moria-leiren var allerede før brannene et symbol på Europas manglende evne og vilje til å hjelpe mennesker på flukt fra krig og forfølgelse. Forholdene i leiren har vært uakseptable i flere år. Norge burde sjølsagt hjulpet til for lenge siden. Å hente flere barn fra Moria vil på ingen måte være et brudd på norsk innvandringspolitikk.

Situasjonen til flyktningene – og spesielt barna – i den overfylte leiren har vært tema tidligere i år. I vår hadde over 100 norske kommuner, i forkant av Stortingets behandling, signert et opprop med krav om at Norge bidrar i evakueringen av Moria-barna. I vårt område skrev Aukra under på oppropet, det samme gjorde våre nabobyer Ålesund og Kristiansund.

Men i Molde og Åndalsnes fikk ikke tilsvarende forslag fra SV flertall. Nå bør våre lokalpolitikere stille seg bak en dugnad for flyktningene fra Moria. Norge kan hente langt flere enn de 50 som regjeringa har sagt skal få komme. Både Molde og Romsdal har lang og god tradisjon for å hjelpe flyktninger. I nyere tid har vi fått en erfaring og kompetanse på å motta flyktninger, som er større enn på mange andre steder i Norge. I Romsdal er det kapasitet til å ta imot flere.

Europeiske land må vise større solidaritet for dem som har behov for beskyttelse. Et betydelig norsk bidrag til en redningsaksjon for Moria-barna og familiene vil være et tydelig signal om at Norge stiller seg sammen med resten av det ansvarlige Europa i en krise. Slik vi gjør med vaksineprogrammet. Slik vi har gjort mange ganger før i historien.

Situasjonen er helt prekær for menneskene fra Moria nå. Mange av dem er barn som har levd flere år i en overfylt flyktningleir. Så først og fremst handler det om å redde liv. Barns liv. Det må stå i første rekke selvfølgelig.