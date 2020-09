Reiselivet i Møre og Romsdal får en svært tøff høst

Meninger

Optimismen var på vei opp i sommer og reiselivet fikk et pusterom i fellesferien, men så økte smitten. Med nye restriksjoner og et stadig rødere Europakart strømmer kanselleringene inn, konkursfrykten stiger og situasjonen for reiselivet minner om starten på krisen i mars.

Kompensasjon for restriksjoner

Det er regjeringen som har pålagt reiselivet strenge restriksjoner. Så lenge myndighetene holder fast på restriksjoner som hindrer bedriftene å drive normalt, må bedriftene kompenseres. Regjeringen har lovet å få på plass en ny ordning som skal støtte opp om levedyktige reiselivsbedrifter, men vi vet ikke når det kommer. Nå er det helt avgjørende at regjeringen raskt iverksetter en kompensasjonsordning, og at ordningen får tilbakevirkende kraft fra august – med 80 prosent kompensasjon.

Utlendingene uteble

SSBs ferske overnattingsstatistikk for juli viser at Møre og Romsdal fikk et oppsving i sommer, med en økning på 19 prosent sammenlignet med 2019. Det er bra, men bak gode sommertall skjuler det seg en trussel for høsten. I år kom det nemlig 150.000 færre utenlandske gjester til Møre og Romsdal i juli – et fall på 85 prosent – så økningen er utelukkende takket være norske gjester. Nå som nordmenn har dratt hjem går det dermed reiselivet i regionen en tung tid i møte.

Norsk reiseliv går inn i høsten med et rødt Europakart og et nedstengt kurs- og konferansemarked, en annen viktig inntektskilde for bransjen. I tillegg er cruiseturismen nede for telling, store kulturarrangementer avlyses eller gjennomføres med mindre kapasitet, og forretningsreisevirksomhet sterkt begrenset.

Frykter oppsigelser og konkurser

Kort sagt er det mørke utsikter for reiselivet i Møre og Romsdal. En fersk undersøkelse gjennomført av NHO Reiseliv 2. september bekrefter dette bildet:

Flere enn 3 av 10 reiselivsbedrifter i Møre og Romsdal har planer om ytterligere permitteringer

3 av 10 reiselivsbedrifter i Møre og Romsdal har planer om oppsigelser som følge av koronaviruset

Flere enn 3 av 10 vurderer reiselivsbedrifter i Møre og Romsdal vurderer det som en reell mulighet for at bedriften vil gå konkurs som følge av koronaviruset

8 av 10 reiselivsbedrifter i Møre og Romsdal har færre bookinger for september sammenlignet med i fjor.

Har deltatt i dugnaden

Bedriftene har vært lojale til myndighetenes smitteverntiltak og alt det innebærer. Reiselivet har deltatt i dugnaden og tusenvis av reiselivsbedrifter har omstilt seg i rekordfart; de bruker personell på andre måter, de legger til rette for avstand, de retter seg mot nye markeder, de endrer sin businessmodell, nedbemanner og noen stenger. Samtidig er det ingen andre bransjer som lider så kraftig på grunn av myndighetenes restriksjoner som reiselivet. Da er det helt urimelig at bransjen må ta regningen alene. Det haster å få på plass en kompensasjonsordning som kan berge bedriftene, og sikre at flest mulig har en jobb å gå til når denne krisen er over.

Kristin Krohn Devold, administrerende direktør i NHO Reiseliv

Espen Remme, regiondirektør i NHO Møre og Romsdal

