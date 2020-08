Forståelig skuffelse etter nytt avslag

Meninger

Norske idrettstopper møtte mandag kulturministeren og helseministeren med nytt håp om å starte opp igjen breddeidretten. De gikk skuffet hjem igjen. Idretten har vært rammet siden midten av mars, og det er mange som venter utålmodig på å sette i gang igjen. Klubber merker frafall, og det kan ta tid å komme tilbake til normalt nivå igjen.

Det er samtidig lett å forstå statsrådene Raja og Høie. Hvis vi hadde kommet gjennom sommeren med fortsatt nedgang i smittetallene, kunne vi gå høsten lyst i møte. Nå peker pilene dessverre feil veg igjen. Noen har vært uforsiktige på utenlandsreiser, mens andre har blitt smittet på fester der smittevernreglene ikke har blitt fulgt. Resultatet er sterk smitte- oppblomstring flere steder i Norge, og i Oslo er det så ille at Norge hadde vært rød sone om det hadde vært Oslo-tilstander ellers i landet.

Vi ser at de kommunale koronatelefonene ikke klarer å ta unna henvendelsene, og flere og flere kjøper munnbind for å være klar når anbefalingene kommer. Regjeringen har prioritert barn og ungdom når de har gitt lettelser i koronatiltakene, og det er fornuftig. Skole og barneidrett prioriteres foran breddeidrett for voksne.

Det er lett å skjønne frustrasjonen blant alle som brenner for breddeidretten. Møre og Romsdal Idrettskrets skriver i et leserinnlegg at de deler den utålmodigheten som råder i idretts- lagene. Mange er lei seg og frustrerte over å ikke få komme i gang. De så den gleden barna opplevde da de fikk starte opp 1. august og skulle så gjerne ha fått starte opp også med de voksne. Samtidig er det ingen som er flinkere enn idrettsbevegelsen når det kommer til dugnad, og vi registrerer med glede den holdningen idrettskretsen viser med å være med på denne nasjonale dugnaden for å bekjempe pandemien som herjer verden. Idrettsbevegelsen har vist mye kreativitet i alternativ aktivitet i koronatida, og denne kreativiteten må vi ta vare på også en stund framover. Ny vurdering tas i september.