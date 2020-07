Rydd opp eget rot og ta med søpla heim!

Meninger

Det er mange tiår siden sist så mange av oss har feriert i eget land, og at så mange har vært ute i naturen på tur. Turgleden og den nye begeistringen for norsk natur har likevel en bakside. Vi legger igjen altfor mange spor etter oss når vi er ute i naturen, og tar ikke med søpla.

En ny meningsmåling viser at forsøpling i naturen er noe av det mest irriterende for nordmenn på tur. Ipsos har på vegne av Norsk Friluftsliv utført en undersøkelse, der nordmenn ble spurt hva de irriterer seg over når de er i naturen. Halvparten sier de irriterer seg aller mest over søppel når de er ute på tur.

Dessverre er det også grunn til irritasjon. For vi legger igjen altfor mye etter oss. Organisasjonen Hold Norge Rent har over flere år kartlagt hvor mye søppel som legges igjen i naturen. Fra for eksempel Innlandet viste siste telling at nesten to tredeler av søppelet som ble funnet ved innsjøer og langs vassdrag stammet fra personlig forbruk.

Tidlig i sommer gikk flere friluftsorganisasjoner ut og advarte mot at det kunne bli veldig mye forsøpling langs populære turmål. Vi alle har et ansvar for å sørge for at vi ikke etterlater oss noe mer enn vårt eget fotavtrykk når vi er på tur. Det er ingen i nature som kommer etter deg for å rydde opp.

Regelen er grei. Det du tar med deg ut på tur, skal også bli med heim. Sporløs ferdsel er et viktig prinsipp. Enten du skal lage mat, drive aktiviteter eller gå på toalettet mens du er på tur så gjelder det at etterpå skal det ikke vises noe annet enn dine fotavtrykk.

Det er rystende å lese om bønder som finner ølbokser kastet ut på seterstøler, fugler som er fanget i plastavfall og engangsgriller som ligger igjen i naturen. Vi må rydde etter oss og ta med søpla heim.

Sporløs ferdsel skal bevare den flotte naturen for framtida. Det er også viktig for å beholde den viktige allemannsretten som gir oss rett til å besøke natur der vi ønsker.