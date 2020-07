Korona-dugnaden må fortsette

Meninger

138 dager er gått siden Regjeringen stengte ned Norge og ba alle nordmenn delta på den viktigste dugnaden vi kjenner til. I disse dagene har vi vasket hender mye oftere enn tidligere, og vi spriter hender flere ganger om dagen. Men de fleste av oss har nok senket skuldrene mye i forhold til hvordan det var i andre halvdel av mars. Skoleåret ble fullført på et slags vis, de fleste har byttet fra Teams til kontorpulten igjen, og de fleste permitterte er tilbake i arbeid. Vi har også kunnet feriere – hovedsakelig i eget land. En kriserammet reiselivsbransje har i alle fall fått tilbake troen etter å ha fylt hotell og campingplasser med norske turister i sommer. Kulturlivet og idrettslivet begynner å røre på seg innenfor grensa på 200 publikummere.

Men sjøl om mye har kommet mer og mer på stell i Norge, er verden langt fra å være i vater. I store deler av verden stiger fortsatt smittetallene, og vi ser hvor galt det kan gå når myndighetene ikke er restriktive. Flere steder har helsevesenet ikke kapasitet på sjukehusa til å gi hjelp til alle som er smittet. Noen har benyttet oppmjukingen i reiserådene til å reise til «grønne» land i sommer. Det har de sjølsagt full rett til, og så må de forholde seg til oppdaterte retningslinjer undervegs. Et generelt råd bør være at man ilegger seg sjøl karantene til man har fått testet seg og fått «friskmelding» etter en utenlandsreise.

Vi har fått et tydelig eksempel på hvor galt det kan gå hvis man tar for lett på smittevernreglene. I Moss, som er en by på Moldes størrelse, har de opplevd 24 nye smittetilfeller de siste dagene. Åtte av disse kommer fra folk som har vært utenlands i grønne områder. Resten hadde vært på samme private selskap. Det viser hvor lett smitten sprer seg. Og når man ser hvor tett det er med folk for eksempel i Oslo sentrum og på store kjøpesenter i Norge, er det all grunn til å være forsiktig.

Sjøl om vi lokalt i Romsdal har svært lave smittetall, er faren langt fra over. Det er all grunn til å fortsette den dugnaden vi har vært ganske flinke på i Norge. Vi må forberede oss på langvarige tiltak, fortsette å vaske hender ofte, unngå håndhilsing og holde avstand.