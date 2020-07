Farlig fartsøkning i sommertrafikken

Meninger

Før sommeren viste en større undersøkelse at nordmenn planla bilferie i år. Nesten åtte av ti satser på bilen som transportmiddel denne sommerferien, ifølge undersøkelsen fra Opinion. Nå, midt i fellesferien, ser vi at det folk planla blir realisert. Det er vekst i i trafikken på norske sommerveger.

At rekordmange drar på bilferie i sommer gjør at politiet ber oss om å kjøre forsiktig. Det har dessverre vist seg at farten har økt og med det faren for alvorlige ulykker. Helt siden koronakrisen startet har UP i Midt-Norge delt ut flere forelegg og tatt flere førerkort enn i fjor. Og økningen var registrert før sommertrafikken for alvor startet.

Hvorfor flere kjører for fort er det ikke så lett å svare på. Vi vet at politiet la om strategi i kontrollarbeidet, med færre store ruskontroller og langt flere fartskontroller. Om det er økt kontrollaktivitet eller om at vi dessverre kjører for fort er foreløpig ikke kjent. Up melder at det ved utgangen av juni var det skrevet ut 9474 forenkla forelegg for fartsovertredelser, i fjor 7422 på samme tid. 642 førerkort ble beslaglagt, mot 422 på samme tid i fjor.

Siden 1970 har ulykkesstatistikken i Norge gått i veldig positiv retning. Antallet trafikkdrepte har gått nedover år for år. Med sin «nullvisjon» har Norge de siste åra vært regnet blant de tryggeste trafikklandene i verden, ifølge en OECD-rapport.

Høg fart er en av de viktigste årsakene til alvorlige trafikkulykker. Ifølge en undersøkelse fra Trygg Trafikk mener over sju av ti nordmenn at fartsgrensene i Norge er riktige eller burde vært lavere. Vi vet ar farten er farlig.

La sommerdagene bli litt mindre travel bak rattet. Tråkk litt mer forsiktig på gasspedalen i sommer. Tenk på egen og andres sikkerhet. Vi vet at norske bilister ønsker å opptre trygt som sjåfører. La det også prege ferietrafikken!