Breddefotballen trenger en avklaring

Meninger

Samfunnet er i ferd med å åpne opp igjen. På utestedene er det tidvis kø. De første utenlandske turistene er på plass på norske campingplasser, og det er bekreftet flere cruiseanløp i Romsdal i august. Eliteserien i fotball er snart halvspilt. Samtidig går grasrota i norsk fotball i uvisse om når de igjen kan spille fotballkamper. Foreløpig kan ikke spillere over 20 år trene normalt. Konsekvensene ved forlenging av tiltak kan bli store. Klubbene frykter at spillere faller fra, og at lag nedover i divisjonene må trekkes. Frustrasjonen er økende.

Idretten har tatt stort ansvar i koronasituasjonen. Aktivitet ble stengt ned raskt, og lag og foreninger har deltatt i dugnaden. Det er forståelig at man har valgt å gå for en gradvis åpning. De øverste divisjonene er nå i gang, og det ser ut til å fungere bra. Fra månedsskiftet tar også barne- og ungdomsidretten et nytt steg i retning normale tilstander. Norges Fotballforbund (NFF) jobber nå for at det skal bli en snarlig avklaring, også for de tusenvis av seniorspillerne i breddefotballen. Lokalt hadde representanter for Sportsklubben Træff sist uke et møte med idrettsminister Abid Q. Raja om saka.

Frustrasjonen som breddeklubbene føler er lett å forstå. Myndighetene har på dette området slitt med å skape forståelse for sine tiltak. Det er nok flere årsaker til det. Det oppleves som om tiltakene som er iverksatt for breddefotballen er strengere enn det som gjelder for resten av samfunnet. Her har ikke helsemyndighetene klart å kommunisere på en god og tydelig måte. Det er vanskelig for de involverte å forstå hvorfor breddefotballen skal være underlagt slike regler, og det har foreløpig ikke kommet noen tidsplan som lagene kan planlegge sesongen etter. Spesielt gjelder dette restriksjoner for organiserte fotballtreninger, og mulige oppstartstidspunkt for seriespillet.

Mens politisk ledelse og departement tar sommerferie vet ikke trenere og lagledere i breddefotballen om de kan vente lenger. NFF har vært tydelig på at de ønsker å være en medspiller til aktivitet og smittevern. De fortjener å bli møtt med en snarlig avklaring.