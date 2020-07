Finnes ikke maken i verden

Meninger

I en artikkel i Romsdals Budstikke 3 juni kan man lese følgende uttalelse av byens landskapsarkitekt « Skulpturen blir en signatur for Molde. Det finnes ikke maken noe sted i verden «

Det kan jo hende enhver av oss at vi drar på litt ekstra i begeistringens rus. Det er jo god grunn til begeistring over den spenstige skulpturen og den smale vannrenna landskapsarkitekten er mester for.

Litt malurt i begeret kan kanskje være på sin plass?

Siden vi lever i en datahverdag kjente sikkert skulpturkomiteen den kunstneren de valgte.

Jacob Dahlgren er viden kjent og har laget mengdevis av skulpturer og er spesiell ved valg av rene farger. Nå ser det ut til at han er spesielt glad i rosa. Ville hatt det i Molde også men valgte den sterke fargen turkis.

Han har en liten rosa skulptur utenfor Stadsbibliotek i Ørebro. Den 19 juni 2019 gjorde han ferdig en stor rosa skulptur i Helsinki i Finland.Samme former og mye til felles med den i Molde. Den har tittelen « Early One Morning «. Lett å finne på nettet.

Han hevder at han har hatt Schwitters i tankene når han laget skulpturen for Molde. Det må han vel da hatt i tankene med de to nevnte før han ble kjent med Molde?

Schwitters opphold på Hjertøya kan brukes til mye.

Betraktninger

Etter hvert kommer nok mange betraktninger angående skupturen. Kostnader, utseende og plassering.Selv om det ikke har betydning for nåværende skulptur kan det ha betydning for framtidens nye utsmykkinger. Om det ikke er nevnt noe er det vel avsatt midler til kunstnerisk utsmykking også til den nye idrettshallen.

Mange har i årevis ergret seg over kiosken på torvet fordi den har stjålet så stor oppmerksomhet mot sjøen og fjellene. Ble utsikten bedre nå? I prinsippet stjeler skulpturen hele rommet med sine langsgående og urolige former. Det er ikke de vakre blå fjellene og fjorden som fanger vår oppmerksomhet. Nei, det er den påtrengende turkise fargen som blir attraksjonen. Hvor finner man ellers den fargen?

Skulpturen er et blikkfang. Et festlig førsteinntrykk. Særdeles flott formet, men svarer den til premissene. Var det ikke slik at det ble krevet varig verdi og lite vedlikehold. Vet ikke om det ble nevnt barnevennlig

Kunstneren har valgt stålplater og et verksted har utført jobben. Alle formene har skarpe kanter. Det må være hulrom inne i formene. Antagelig er de laget slik man lager ventilasjonsanlegg i større bygg. Om de ikke er fylt med noe kan det jo være morsomt å lage lyder ved å banke på de?

Hva om noen banker eller skraper på de ? Platene er bemalt. Kan det metallet som er brukt ruste?

For å lage noe utendørs som skal ha varig verdi burde man kanskje ha tenkt på stein og granitt.Man kunne fått fine skulpturer i granitt for 1.6 millioner

Fordelen med dagens skulptur er at den kan overmales etter behov. Får folk andre meninger om skulpturen på torget kan den flyttes eller omplasseres?

For unge mennesker er det kanskje ikke utenkelig. Jamfør med det lille huset som er bygd midlertidig ved stien på sydsiden av Hjertøya. Hensikten er at en kunstner skal ha utsikten slik at han kan male innntrykkene på veggene på innsiden. Skal rives når han er ferdig med oppholdet. Kanskje begrunnes det også med Schwitters opphold på øya?





Lars Istad, billedkunstner

-------------------------------------------------------------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal