Molde bør være friby

Fra vinduet i Romsdalsgata kan man se over på statuen av Bjørnstjerne Bjørnson. Innbyggerne i Molde er stolte over at den verdenskjente forfatteren gikk på skole i byen. Hvert år arrangeres Bjørnsonfestivalen i Molde. De gode gjerninger redder verden, skrev Bjørnson i dikt som dessverre ikke ble fullført. Sitatet står likevel igjen som et viktig budskap fra dikteren som mottok Nobelprisen i Litteratur. Bjørnson blir sett på som en stor forkjemper for ytringsfrihet og menneskerettigheter.