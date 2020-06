Stø kurs for Møreaksen

Meninger

16. juni vedtok Fylkestinget i Møre og Romsdal at E39 Ålesund-Molde er et viktig og prioritert prosjekt. Og at Møreaksen som trasé må ligge fast.

Vedtaket i Fylkestinget er punktum for den formelle behandlingen av Nasjonal Transportplan 2022-2033 her i regionen. Nå er det Samferdselsdepartementet, Regjeringen og Stortinget som skal behandle saken videre.

Forventning

Vedtaket fra Fylkestinget sendes som høringsuttalelse til Samferdselsdepartementet. Allerede i gjeldende Nasjonal Transportplan vedtok Regjeringen og Stortinget E39 Ålesund-Molde (Møreaksen) som et prioritert prosjekt i planperioden. Nå befester Fylkestinget viktigheten av denne prioriteringen. I dette ligger det en klar forventning om at Regjeringen og Stortinget sørger for at Møreaksen kan få tidligst mulig byggestart.

Byggestart 2023

Prosjekter som skal oppnå finansiering i første 6-årsperiode av Nasjonal Transportplan må være planlagt ferdig med minimum kommunedelplan. For E39 Ålesund-Molde vil det foreligge minimum kommunedelplan for hele strekningen Ørskogfjellet-Molde. For selve fjordkryssingen på Møreaksen foreligger det allerede reguleringsplan. Prosjektet er derfor godt posisjonert til å oppnå tidlig byggestart. Målet er å starte byggingen i 2023.

Gode forutsetninger

Kryssing av Romsdalsfjorden har vært oppe til diskusjon de siste fire årene – på godt og vondt. Det positive med debatt er at det også skaper engasjement. Noe som er langt bedre enn likegyldighet. Vi opplever et stort engasjement fra blant annet næringsliv, regionale aktører og enkeltpersoner som ønsker å komme i gang med byggingen av Møreaksen. De ser hvilke fantastiske muligheter dette vil gi for å utvikle regionen vår.

Nå flyttes debatten opp på den nasjonale arena hvor Møreaksen skal vinne frem i kampen om en plass tidlig i Nasjonal Transportplan. Forutsetningene er gode. Prosjektet er allerede prioritert. Kostnaden på prosjektet er betydelig redusert. Og Møreaksen er blant de 15 beste prosjektene i landet på netto nytte pr budsjettkrone – av i alt ca 120 aktuelle prosjekter. Om ett år foreligger fasit i Nasjonal Transportplan. Med byggestart på Møreaksen i 2023 går regionen vår store, nye muligheter i møte. Både i byggeperioden og i tiden etter åpning.

Harald Espeland, daglig leder, Møreaksen AS

