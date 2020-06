Norgesferie krever høgere beredskap

Meninger

En ny undersøkelse viser at 94 prosent av befolkningen planleggere ferie i Norge i sommer. Dette er viktig for en rekke turistbedrifter som taper inntekter på grunn av stengte grenser. Fint sommervær og flere uker med heimekontor har medført at mange trekker ut i naturen med eventyrlyst.

En konsekvens er at antall hjelpeoppdrag i juni har økt sammenliknet med tidligere år. I helga var det blant annet flere redningsoppdrag i Rauma.

Fra påske og vinterferie vet vi at det er behov for beredskap i fjellet. I tillegg er det ventet økt trafikk på sjøen de neste månedene. Salget av båter, bobiler og hytter viser at nordmenn i stor grad planlegger en aktiv sommer. Røde Kors forbereder seg på en sommer med mye aktivitet både på sjøen og på land.

Da kan behovet for søk og redning bli større enn tidligere år, sier kommunikasjonsrådgiver Sara Kornberg i Røde Kors til NRK. Frivillige organisasjoner er en viktig del av beredskapen både på sjøen og i fjellet.

På vegene har UP planlagt flere store aksjoner. I forrige uke ble det gjennomført storkontroller på hovedvegene i Møre og Romsdal. Over 200 ble bøtelagt, åtte bilførere mistet sertifikatet. Hvert år går politiet ut og advarer mot å bli for ivrig i ferietrafikken. Det er det dessverre god grunn til. Statistikken viser at mange fartssyndere blir tatt på de store utfartsdagene. Enten man er i fjellet, på sjøen eller langs vegen handler det om å tenke på sikkerhet.

Økt bruk av naturen er i utgangspunktet positivt. Samtidig er det bekymring i enkelte pressområder. Besseggen i Jotunheimen og Lofoten er to av destinasjonene som det er bekymring rundt ved inngangen av sommeren. Økt turisttrafikk i Norge blir en test av beredskapen.

Senterpartiet har allerede vært ute og påpekt at antall lensmannskontor er redusert. Det er ikke antall kontorsted som er det viktigste. Det som betyr noe er hva slags beredskap man faktisk har på de mest populære turiststedene.