En skremmende splittelse i USA

Meninger

Den sjokkerende videoen fra da afroamerikanske George Floyd (46) døde i forbindelse med en politipågripelse på et fortau i Minneapolis har rystet en hel verden. En omfattende protestbølge i USA og etterhvert flere andre land gir seg ikke, over ei uke etter hendelsen.

I 29 delstater er over 20.000 medlemmer av Nasjonalgarden utplassert for å håndtere opptøyer og vold. Til tross for portforbud strømmer tusener av amerikanere ut i gatene for å protestere mot politivold og rasisme. I løpet av den siste uka er om lag tolv personer drept i forbindelse med protester og opptøyer, mens nesten 8.000 personer er pågrepet, skriver nyhetsbyrået AP.

Mange av oss kjenner igjen avmakta og raseriet, og vi har sett slike bilder før fra USA. Opprørene i Harlem, Chicago og Watts 1964/65. Raseriet og opprørene over hele USA etter drapet på Martin Luther King i 1968. Da politimennene som banket opp Rodney King ble frikjent i 1992. Og de kraftige opptøyene i Ferguson i 2014, etter at en ung forsvarsløs mann ble skutt og drept av politiet. Det er tragisk og nesten ufattelig at verdens supermakt fortsatt sliter med de samme problemene i 2020.

Altfor ofte blir svarte amerikanske menn drept av politiet, i det som helt tydelig er overdreven voldsbruk og unødvendig bruk av skytevåpen mot våpenløse. Når det skjer gang på gang, viser det at de strukturelle problemene ikke blitt løst. Problem som åpenbart ikke bare handler om politiets arbeid. Det forteller om et system som ikke har greid å adressere problemet, men heller vil gjøre det om til frittstående enkelthendelser

De konstruktive og gode politiske løsningene synes milevis unna i et skremmende splittet USA. Hendelsene de siste dagene har bare forsterket polariseringen, og utvidet den djupe avgrunnen mellom de som protesterer og de som sitter med makta. Mellom partiene, og mellom store grupper av befolkningen. Det lille lyspunktet fikk vi se i går da demonstranter og væpnete tjenestemenn møttes med dialog og respekt. Det er bildet av USA slik det skulle være. Her ligger også håpet.