Sultkatastrofe truer ufattelig mange

Meninger

Mens hele verden er opptatt med koronaepidemien, trues ufattelig mange mennesker av sult i år. Epidemien gjør faren for en dramatisk forverret matsituasjon enda større. Det kan vi ikke lukke øynene for. – 821 millioner mennesker verden over går alt sultne til sengs hver eneste kveld, sier lederen av Verdens matvareprogram (WFP), David Beasley.

Sultkatastrofen truet allerede før koronaviruset kom etter nyttår. Da advarte WFP om at verden i 2020 ville oppleve «den verste humanitære krisen siden andre verdenskrig» som følge av krig og konflikter, grashoppeinvasjon i Afrika, hyppigere naturkatastrofer og økonomisk krise».

Pandemien har gjort alt så mye verre for de landene som allerede sliter med å brødfø sin befolkning. Ingen land i verden er økonomisk uberørt av det som nå skjer, men for de fattige landene er krisen livstruende for enormt mange mennesker. FN-organisasjonen frykter at over 30 land vil oppleve sultkatastrofe i år, dersom ikke drastiske tiltak blir satt i verk.

Norge er blant verdens aller rikeste land. Vi lever i fred og er i stand til å ta vare på hverandre. Det er en krevende tid for mange her også nå. Men vi tror ikke viruset vil gjøre oss blinde for fattigdom og nød som rammer utenfor våre landegrenser. Gang på gang har nordmenn vist stor givervilje for utsatte og sårbare mennesker over hele verden, også lenge før vi bli en velstående nasjon. En stolt tradisjon som er verdt å videreføre.

75 år etter at krigshandlingene tok slutt på norsk jord kan det også være grunn til å minne på den nødhjelpen vi sjøl mottok. Norge fikk i åra etter krigen «Marshall-hjelp» til en verdi av over 60 milliarder norske kroner etter dagens verdi. Den var helt avgjørende for gjenreisningen av Norge. I dag er vi på verdenstoppen i statlig rikdom.

Fattige land står i dag overfor enorme utfordringer og de økonomiske konsekvensene av koronakrisa kan bli svært krevende for mange. Derfor er det viktig at Norge opprettholder og helst øker bistanden i år.