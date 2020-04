Riktig å holde aktiviteter i gang

Meninger

Kulturminister Abid Raja gir grønt lys til fritidsaktiviteter for barn. Mange idrettslag er allerede i gang med organiserte treninger. En viktig forutsetning for åpning er at lagene utarbeider gode vegledere som detaljert beskriver hvordan de skal forholde seg til smittevern. Ifølge smittevernreglene må det ikke være mer enn fem sammen i hver gruppe. Styringssignalene fra kulturministeren gjelder også korpsøvinger som nå vil bli tillat i små grupper.

Samtidig som skoler og barnehager gradvis åpner opp er det riktig at organisasjonslivet også følger etter. For mange barn og unge er organiserte fritidsaktiviteter viktig for fysisk aktivitet, sosialt liv og egenutvikling.

Mange frykter at koronatiden vil medføre et større frafall fra organiserte aktiviteter. Ved å komme i gang igjen nå kan man redusere risikoen. Den organiserte idretten kan også vise veg når det gjelder praktisering av smittevernregler på idrettsanlegg og i parker. Dette vil være et viktig bidrag inn mot sommeren hvor trykket på disse anleggene vil øke.

Lag og foreninger er i ulik grad rustet til å møte den nye hverdagen. Reglene gjør at man trenger flere voksne til stede på trening. I tillegg vil man ikke kunne bruke baner og anlegg som vanlig. Dette innebærer ekstraarbeid for mange, arbeid som i stor grad må gjøres på dugnad.

Idrettsorganisasjoner og særforbund har bidratt med gode overordna vegledere, men man kommer likevel ikke bort fra at arbeidet i stor grad må gjøres lokalt. Her trenger frivillige lag og organisasjoner støtte.

Organisasjonslivet er hardt rammet økonomisk. En forsiktig oppstart nå gir optimisme og framtidstro. Dugnaden som nå pågår er viktig. Helse kommer først.

Samtidig må man etter beste evne prøve å legge til rette for at dagliglivet går sin gang. For folkehelse er idrettsaktivitetene svært viktig. En forsiktig og kontrollert åpning av fritidsaktiviteter for barn og unge er riktig. Samtidig må det legges til rette for at organisasjonene har styrke til å gjennomføre dette løftet.