Se mulighetene i sjømatindustrien!

Meninger

Fiskerinæringa har lange tradisjoner og stor betydning som verdiskaper for Romsdal. Fortsatt er det hundrevis av mennesker i vårt område som har sin arbeidsplass på havet. En krise som den nasjonen nå opplever understreker betydningen av å ha en sterk, lokal matproduksjon. Også primærnæringene har endret seg de siste åra.

Sentralisering av de de store produksjonsenhetene medfører at råvarer fraktes langt. I fiskerinæringa betyr dette ofte ut av landet.

En lederartikkel i Fiskeribladet har den siste uka skapt nye debatt om utflagging av arbeidsplasser i sjømatindustrien. Vi bør bruke koronakrisen til å flagge fisken heim igjen, skriver avisas lederskribent og viser til at fisk sendes kloden rundt for bearbeiding før den sendes heim til Europa.

Ifølge NRK sender Norge i dag 95 prosent av all fisk som hentes opp av havet til utlandet. Den samme artikkelen viser hvordan mange av frysediskens mest kjente produkt har vært på en lang, og sammensatt reise før de ender opp på norske middagsbord.

Utspillet fra Fiskeribladet er svært aktuelt, og verdt å reflektere over. Koronakrisen viser betydningen av at man i større grad er sjølberget. Samtidig er det mulig at pandemien også får konsekvenser for hvordan vi i framtida tenker rundt frakting av mat på kryss av landegrenser og kontinent.

Mat med kort reiseveg er bra av flere årsaker. Det gir bedre matsikkerhet og er bra for miljøet. I tillegg gir det en viktig lokal verdiskapning. Vi har de siste åra sett gode eksempler på hva lokale gründere i sjømatindustrien har fått til. Samtidig ser vi fortsatt at det er krevende logistikk å få lokale varer inn i butikkhyllene.

Miljøpartiet De Grønne har lansert et forslag om lavere moms på fiskeprodukter som blir bearbeidet i Norge. Næringa mener en slik ordning kan fungere. Engasjementet rundt utspillet viser at det er vilje i bransjen til å få til en endring. Lykkes en med å flagge jeg arbeidsplasser i næringa kan man skape en varig endring som har flere positive ringvirkninger.