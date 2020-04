Det vi kan lære av 80 år seinere

Meninger

Det er 80 år siden de første bombene falt over Molde by. 15. april 1940 slapp Luftwaffe, Nazi-Tysklands flyvåpen, for første gang sin dødelige last over den fredelige lille byen. De neste 14 dagene og fem krigsårene skulle bli de verste i Moldes historie.

Da mai 1940 kom var Molde sentrum så å si jevnet med jorda. En rekke andre norske byer og steder fikk samme skjebne, blant andre Åndalsnes og Kristiansund. – Landet vårt sto foran en femårig natt, mørkere enn noen evnet å tenke, skrev redaktør Jakob Bolstad i Romsdals Folkeblad, i sin dagbok.

Det var planlagt mange markeringer av krigshendelsene nå i vår. Slik blir det ikke. Smittevernshensyn er selvfølgelig årsaka. Det blir en markering i Molde, men i langt mindre omfang enn først tenkt og planlagt. Også 75-årsdagen for frigjøringen 8. mai blir som kjent rammet av koronatiltakene.

Det er selvfølgelig lov å spørre om hvor lenge og i hvilket omfang vi skal markere krigen 1940–45. For mange er det kanskje bare en del av norsk historie og ikke noe som preger livet nå. Men fortsatt lever mange tidsvitner som fikk se Molde bli forandret for alltid og som kan berette om krigs- og okkupasjonsår.

Markeringen av krigens start og slutt er også fortellinga om en ideologi som alle ville kaste på historiens skraphaug i 1945. Slik ble det dessverre ikke. Fortsatt er høgreekstremisme en reell trussel i Europa og over hele verden. Aldri mer, sa man for 75 år siden. Dessverre har både folkemord, konsentrasjonsleirer og grusomme kriger fått skje og skjer fortsatt.

Men beretningen om krigen er også historier om heltemot, samhold og dugnadsånd. Historier om det gode i mennesket. Om modige kvinner og menn som villige til å ofre det mest dyrebare for sine medmennesker. Som sto opp for sine idealer om menneskeverd og for demokratiet. Det er kanskje det viktigste å minnes og trekke lærdom av 80 år seinere. De som ofret alt skal vi ikke glemme.