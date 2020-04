Åpenhet og fakta gir tryggere skoleåpning

Meninger

I løpet av kort tid har den norske skolen blitt heldigital. Ordningen med heimeskole har fungert godt. Barn og foreldres digitale kompetanse har økt. Lærerne i Romsdal har i løpet av kort tid kastet seg rundt og leverer et godt skoletilbud. Samtidig skal man ikke underslå at det er noen kvaliteter ved den vanlige skolen som vanskelig kan erstattes. Nå nærmer det seg åpning for de yngste elvene. I løpet av de neste ukene vil de fire yngste skoleklassene vende tilbake til vante omgivelser. Løpende skal det vurderes når de eldre elevene kan starte ordinær med ordinære skoledager.

Åpning av skolene skaper debatt. Det er naturlig at det er redsel knyttet til dette. Åpenhet og bruk av fakta kan gi en tryggere skoleåpning over hele landet. En styrke ved det norske samfunnet er at en i stor grad har våget å ha en åpen debatt om koronatiltakene. Det er viktig at denne debatten er faktabasert, og ikke styres av frykt. Barneombud Inga Bejer Engh var veldig klar på dette da hun ble intervjuet av NRK mandag kveld. Det er viktig at man holder hodet kaldt og lytter til de faglige rådene man får, sa hun på Dagsrevyen. Et samstemt ekspertutvalg har anbefalt en åpning av barnehage og deler av grunnskolen etter påske. Regjeringa har valgt enn noe mer restriktiv linje ved at de kun åpner for de yngste.

Stengte skoler over tid har flere konsekvenser. Vi har tidligere understreket betydningen av at elever følges opp. Etter flere uker med heimeskole skapes det nye oppfølgingsbehov. For lærere og foreldre vil dette by på nye utfordringer de neste ukene. Det vil ta tid å komme tilbake til normalen. Mer enn noen gang vil det være viktig med individuelt tilpasset undervisning. Skolen vil bli satt på helt nye prøver, og trenger tilførsel av ressurser for å være best mulig rustet til å møte dette.

Noen heimer har behov for å være ekstra forsiktige av hensyn til smitterisiko. Dette understreker også barneombudet som oppfordrer til at familier som har kronisk sjuke i husstanden bør gjøre sine valg i samråd med lege.