Åpenhet om koronavalgene er viktig

Meninger

Koranasituasjonen har stor nyhetsinteresse. Lokale og nasjonale medier opplever sterk vekst i lesing. Folk følger i stor grad de nasjonale rådene, og publikum bruker de etablerte mediene til å orientere seg om utviklinga. På kort tid har samfunnet i stor grad gått over til en mer digital arbeidsflyt. Dette setter både det offentlige og media på prøve.

Offentlighetsprinsippet som det norske samfunnet er bygd på er like viktig i krisetid som det er i hverdagen. Derfor må alle offentlige instanser legge til rette for at media skal kunne følge saksgang og få innsyn i prosesser.

For at befolkningen skal ha tillit til valg som blir gjort er det viktig med åpenhet. Det har i stor grad vært også. Det er en styrke for norsk samfunnsdebatt at det også i en krisesituasjon er dialog mellom politikere, administrasjon og befolkningen. Et godt eksempel på dette er at Folkehelseinstituttet har kunnet kommunisere tvil og nyanser.

Et annet eksempel er at lokale kommuneoverleger, blant annet i Molde, aktivt har utfordret sentrale myndigheters valg og strategier. Pressen har i slike saker en viktig samfunnsoppgave. Da er det viktig at de gis innsyn i saker slik at debattene i størst mulig grad kan ta utgangspunkt i fakta.

Norsk Presseforbund og Norsk Redaktørforening har jobbet for økt innsyn fra Helseforetakene om status for pasienter som blir innlagt på sjukehus. Praksis i dag er at helseregionene og kommunene praktiserer dette ulikt. Dette er uheldig, og kan bidra til at viktig informasjon og nyanser ikke kommer fram.

Mediene er innforstått med at man i slike saker må ivareta personvernet til de involverte. Samtidig vil korrekt og standardisert anonymisert informasjon gi mediene nyttig kunnskap som er viktig for å forstå situasjonen. De store mediehusenes grafiske framstillinger har blitt viktige informasjonskilder for befolkningen.

Mange spør nå om vurderingene som blir gjort rundt mulig forlengelse av tiltak og restriksjoner. Så langt har dette vært dokumenter som pressen har blitt nektet innsyn i. Vi mener at disse bør bli gjort tilgjengelig så raskt som mulig.