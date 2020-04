Fysisk aktivitet gir viktig avkobling

Meninger

Forrige helg utløste en kommentar i Dagsavisen en litt krass debatt om jogging og trening under koronakrisen. Onsdag ble det lettet litt på reguleringene som den organiserte idretten har levd med de siste ukene.

Hjemmekontor og hjemmeskole, karantene og isolasjon. Det kan være lett å glemme at fysisk aktivitet er viktig også når et skremmende virusutbrudd herjer. Vi vet at trim i er god medisin, uansett hva som møter oss. Store mengder forskning viser at fysisk aktivitet forebygger fysiske og psykiske plager.

Nå utøves det stor kreativitet for å holde seg best mulig i form, uten å utsette seg sjøl for smitte eller smitte andre. Store digitale treningsgrupper i regi fra treningsstudioene, skolebarn som har nye former for gymtime hjemme og eldre som finner fram gammel trimlærdom er noen eksempler.

Mange finner stor glede og trøst i kanskje den beste formen for trim akkurat nå: Å være aktive i naturen. Her er det plass til at alle kan ut på tur uten å bryte de viktige rådene om smittefare. I skog og mark er det lettere å holde avstand.

I vårt område er også litt mer krevende fysisk aktivitet i naturen populært. Akkurat nå er det likevel viktig at alle lytter til budskapet fra nødetatene: Ikke driv med aktiviteter som har stor skaderisiko eller kan utløse redningsaksjoner. Nå er det for eksempel stor snøskredfare.

Det er naturlig at situasjonen vi nå befinner oss i, skaper problemstillinger og uenighet. Sjøl på så ufarlig områder som trim, sport og avkobling. Mange tror det er et særnorsk problem, men over hele verden er det nå debatt om liknende utfordringer i det nye hverdagslivet.

Fysisk aktivitet i alle former er viktig også i en krisetid. Men i Norge bør vi kanskje klare å finne løsninger som ivaretar trimbehov, uten å utfordre de livsviktige rådene fra helsemyndighetene. Vi har plass nok til det!