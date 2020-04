Død over Molde

Meninger

En overskrift som er særdeles upassende om dagen men likevel på sin plass. Korona-pandemien har for mange fått hverdagen snudd opp ned. Den gode starten på dagen med å få barna ut av huset og komme til en god jobb og morgenkaffe med kollegaer er erstattet med hjemmekontor og samtidig barnehagebestyrer, førskolelærer, lærer og SFO-sjef, traumatisk nok for mange!

En adskillig verre side av pandemien er den endringen, disrupsjonen, som vil/kan finne sted når hverdagen en dag er tilbake. Alle har nå etterhvert blitt fortrolig med å benytte nettmøter (Skype, Teams...) og vi ser at dette fungerer. Det er snart 20 år siden Skype (2003) ble vanlig, likevel måtte det en pandemi til for at en så selvsagt kommunikasjonsplattform skulle bli tatt i bruk hos de fleste. Hva vil dette så bety for fremtiden? Mange firmaer vil nok se at lokale kontorer kan avvikles mot at man kommuniserer like godt med en som sitter 50 mil unna.

En annen opplagt konsekvens er at mange møter, konferanser blir digitale som igjen vil få store konsekvenser for fly- og reiseselskaper og ikke minst for hotellnæringen. De siste 4 ukene har klimadebatten måtte vike plassen for Korona-pandemien, når denne, om forhåpentligvis ikke lenge, slipper taket vil miljødebatten igjen komme tilbake. Bevisste selskaper vil revurdere reise- og møteaktiviteter ift den teknologi vi nå alle har blitt komfortable med å bruke: digitale møter.

Dette vil bety sparte kostnader og reduserte utslipp. OG det vil medføre utfordringer for ansatte innen de foran nevnte næringer. Man kan ikke leve på turisme alene. Kanskje neste romantiske weekend som skulle gått til Roma eller Barcelona blir med El-bil til Ålesund eller Kristiansund (-& vice versa).

En annen konsekvens av pandemien er stengte butikker samtidig som mange sitter i selvpålagte karantener i hjemmene. Inntekten har de fleste fortsatt intakt men de får ikke gått ut for å bruke pengene av frykt for smitte. Mange er derfor inne på nettbutikker og gjør sine innkjøp der, både nødvendige og i kjedsommelighet under «karantenen». Dette kan, -eller gjør, at mange som tidligere har handlet på nett handler mer samt at de som ennå ikke har prøvd dette får sin åpenbaring. Konsekvensen, -selvsagt at enda flere vil handle på nett etter at pandemien er overstått. En detaljhandel som har hatt utfordringer før pandemien vil med andre ord få enda større utfordringer etter. Å redusere tilgjengeligheten eller gjøre parkering dyrere er neppe noe sjakktrekk for å øke pulsen i sentrum, men det er en annen debatt som politikerne får ta selv.

Dette er to mulige endringer av pandemien og der vil sikkert bli mange flere før hverdagen er tilbake.

Hvorfor så denne overskriften «Død over Molde»? Alle innbyggere i Molde og omegn ønsker en pulserende by med spennende butikker og serveringssteder. Dette er også de samme bedriftene som veldig ofte er de som våre barn og barnebarn får sine første sommer- og ekstrajobber hos, kjærkommen arbeidspraksis og ikke minst inntekter i ungdoms- og studietiden. Tenk over dette når du neste gang kjøper ny telefon, jakke eller sko på nettet for å spare 50,- kroner. Er det verdt det? Det finnes lokale nettalternativer, klikk&hent osv.

Vår elskede by, nye torg og strandpromenaden vil aldri bli slik vi ønsker det dersom det som synes som konsekvensene i dag inntrer. Her må, som for alle andre byer, både kommune, politikere, Nærings-/Sentrumsforeningen, media og selvsagt lokalbefolkningen selv involvere seg mer enn i dag på en måte som både motiverer og følelsesmessig vil åpne øyne for alle slik at «Død over Molde» aldri blir en realitet. Det ønsker ingen av partene. Vi vil ha et pulserende og levende Molde!

Ivar Heggem

(til info; selv i relasjon med eier av butikker)

