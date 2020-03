Dugnad for å stå sterkere mot smitte

Meninger

Norsk helsevesen mangler utstyr for møte alle utfordringene med koronaviruset. De siste ukene har det vært en dugnad for å samle inn nødvendig smittevernutstyr. Næringsdrivende over hele landet har bidratt med ulike løsninger. Noen bruker kontakter til å hjelpe til med innkjøp. Andre har på kort tid kommet i gang med produksjon. I helga fortalte Romsdals Budstikke om ambulansepersonell i Molde som bygde rensestasjon på dugnad. Slik fikk de på kort tid på plass en rensing og desinfisering.

Situasjonen som har oppstått viser at mange ønsker å bidra i en krisesituasjon. Næringslivet har evne til omstilling. Samtidig viser koronasituasjonen at Norge er sårbare aleine. En av årsakene til at utstyr ikke kommer inn i landet er de ulike reise- og eksportreglene som har blitt satt i verk i mange land for å redusere smittefare. Norsk industri har over tid kjempet mot billigere utenlandske konkurrenter. Løsningen har i mange tilfeller blitt utflagging. I disse diskusjonene har det innimellom blitt vist til beredskap og sjølberging. Nå er det blitt tydeligere for alle hva som ligger i dette.

Lokalt ser vi at sterke fagmiljø innen maritim næring er viktig. Et eksempel er bedriften Copra AS i Tomrefjord som nå tilbyr en robot i kamp mot smittespredning. Ideen kom gjennom kontakter ved Vard Langsten. Selskapet som driver med ventilasjon for både skip og landbasert næring har nå solgt maskiner til tre kommuner i Møre og Romsdal. Slik omstilling gir nyttige referanser og utprøving av nye løsninger. Løsningen med utleie som selskapet nå vurderer kan være god for testing og håndtering av mer akutte behov.

Norsk næringsliv trenger en håndsrekning nå. Når krisemidlene skal fordeles er det viktig at man også ser på muligheten for å stimulere til videre innovasjon. Både i offentlig og privat sektor gjøres det nå erfaringer som kan være nyttige i fortsettelsen. En sentral målsetting må være at man er bedre rustet neste gang alarmen går.