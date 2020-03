Vi må spise mer norskprodusert mat

Meninger

Er vi tilstrekkelig sjølforsynt med mat i Norge til å komme oss gjennom krisetider? Dette spørsmålet har dukket opp i debatten rundt koronakrisa. Faktum er at vår egen matproduksjon sørger for rundt halvparten av næringa vi trenger, når vi måler i kalorier. Sjølforsyningsgraden er omtrent den samme i dag som den var da vi passerte år 2000, og den samme som i 1980-åra. Det står verken bedre eller dårligere til med sjølforsyningen i dag enn for 40 år siden.

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad har de siste dagene advart mot å svartmale situasjonen med beredskapslagre av mat og sjølforsyningsgrad. Når vi ser hvor sårbar handelen med varer mellom land og verdensdeler er i krisetider, har vi fått en tankevekker om hvordan matvanene våre er, hvor maten kommer fra, hva slags produkt vi forbrukere velger og hva vi kan gjøre for at det skal produseres mer mat i Norge.

Retningen i landbrukspolitikken har de siste åra vært at vi må ha riktig matproduksjon på riktig sted. Flatbygdene brukes til korn, arealene i Møre og Romsdal og på Vestlandet egner seg best til å produsere grovfôr som drøvtyggerne trenger. Derfor har Møre og Romsdal rundt 10 prosent av antall sauer, kyr, storfe og geiter i Norge.

Melkegårdene i dette fylket produserer oppimot 150 millioner liter melk i året. Faresignalet er at hvert år siden 2000 har store areal gått ut av drift og ligger brakk. Skal vi produsere mer mat, må mer de dyrkbare arealene tas i bruk. Det må være attraktivt for unge folk å satse på ei framtid som bonde og matprodusent.

Virkemidlene for å få dette til er mange. Politikerne kan bare velge og vrake. Vi må heller ikke glemme at Møre og Romsdal og kystfylkene har en enorm produksjon av fisk og sjømat. Tar vi med fisk og sjømat er Norge sjølforsynt med 80 prosent av kaloribehovet.

Produksjonen av mat er mulig å styre , men det må være avsetning for maten. Derfor er valgene vi tar hver dag vi går i butikken og handler mat, viktige. Er det viktig med større sjølforsyning, må vi velge lokal, norskprodusert mat; fisk, kjøtt, egg, potet, ost, kål, rotgrønnsaker og frukt. Så enkelt.